Машков поддержал решение Путина пойти на выборы президента в 2024 году

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«Мне кажется, сбор подписей идет очень активно. В одной только Москве почти 50 пространств, где можно оставить подпись в поддержку кандидата - президента Владимира Владимировича Путина», - заявил Машков.

Он уточнил, что житель каждого региона может зайти в местный пункт и также оставить свою подпись за кандидата.

Выборы президента России состоятся в марте следующего года. Россияне будут голосовать с 15 по 17 марта.

Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина. Центральный штаб в субботу получил первую партию собранных подписей из Московской области.