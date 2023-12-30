30 декабря 2023, 17:11

Машков поддержал решение Путина пойти на выборы президента в 2024 году

РИА «Новости»
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Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином Дворе. Актер поставил подпись в поддержку российского лидера пойти на выборы президента в следующем году, сообщило агентство «Москва».

«Мне кажется, сбор подписей идет очень активно. В одной только Москве почти 50 пространств, где можно оставить подпись в поддержку кандидата - президента Владимира Владимировича Путина», - заявил Машков.

Он уточнил, что житель каждого региона может зайти в местный пункт и также оставить свою подпись за кандидата.

Выборы президента России состоятся в марте следующего года. Россияне будут голосовать с 15 по 17 марта.

Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина. Центральный штаб в субботу получил первую партию собранных подписей из Московской области.

Актеры Выборы президента РФ Москва 2023 Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 17:57
Станцию московского метро «Трубная» преобразили к новогодним праздникам
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В Москве завершаются последние приготовления к Новому году. На станции метро «Трубная» появились тематические украшения, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Станция „Трубная“ находится в центре Москвы, уверены, праздничное оформление порадует тысячи людей. Будем ждать мнение пассажиров, надеемся, вам понравится», - отметил он.

Ликсутов уточнил, что в уходящем году впервые решили декорировать потолок станции метро с помощью подвесных игрушек. На сводах «Трубной» разместили Дедов Морозов, а также развесили звезды и свыше 400 елочных шаров.

По словам заммэра, на монтаж железных конструкций ушло несколько ночей. Специалисты выполнили все работы, не задевая внутреннюю архитектуру станции.

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Метро Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
30 декабря 2023, 16:49
«Реновационная» новостройка на 163 квартиры появилась на западе Москвы
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В Западном округе Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Трехсекционная новостройка с подземным паркингом на 59 машино-мест общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров возведена в благоустроенном районе с хорошо развитой инфраструктурой», - уточнил он.

Слободчиков отметил, что рядом с новым домом есть станции метро, МЦК и МЦД-1, остановки общественного транспорта, школы, детские сады, медучреждения, а также крупный городской парк «Фили» и набережная Москвы-реки.

Во всех квартирах в новостройке выполнили отделку по стандартам реновации. Лицевые стороны здания оформили с помощью клинкерной плитки под кирпич и установили на них корзины под кондиционеры. Входы декорировали витражами.

Около новостройки оборудовали проезды и тротуары. Там же появились детская и спортивная площадки и зона для отдыха. На территории разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

В 94 московских районах участники реновации также начали заезжать в новые квартиры в уходящем году. Это три четверти от всех районов, вошедших в программу.

Москва 2023 Реновация в Москве
30 декабря 2023, 16:28
Более 710 тысяч раз за пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветврачу
Freepik
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За пять лет жители Москвы воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз, сообщила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

«Чаще всего владельцы записывают кошек и собак. Самой востребованной услугой остается вакцинация», - уточнила она.

Шинкарук отметила, что пользователи могут в сервисе подобрать необходимую услугу и ближайшую ветклинику. Если в личном кабинете владельца на mos.ru внесены данные о животном, на запись уйдет не больше двух минут.

По словам замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова, городская ветеринарная автоматизированная система позволила создать услугу онлайн-записи к ветеринару и упростить жителям заботу о питомцах. Теперь москвичи могут выбирать удобное время и определенного специалиста, а также с помощью интерактивной карты найти подходящее учреждение. На mos.ru в сервисе «Мой питомец» также можно увидеть амбулаторную карту животного и получить инструкции по уходу за ним.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории. После проведенного в прошлом году ремонта ее мощность возросла вдвое и теперь составляет до 120 тысяч анализов в год.

Животные Технологии Москва 2023
30 декабря 2023, 15:42
Московских коммунальщиков перевели на круглосуточное дежурство из-за новогодних праздников
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Московские коммунальные службы начали работать в круглосуточном режиме в преддверии новогодних праздников. Специалистов обеспечили необходимым количеством спецтехники, чтобы они смогли вовремя убирать снег, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций», - уточнил он.

Глава города отметил, что на ТЭЦ запаслись топливом. Мегаполис обеспечили ресурсами с требуемым резервом мощности.

В пресс-службе столичного правительства добавили, что в случае ЧП для устранения последствий привлекут 1781 аварийно-восстановительную бригаду и задействуют 1433 спецмашины. Для работы в нештатных ситуациях подготовили 1385 аварийных источников электроснабжения, в том числе дизель-генераторные установки и четыре мобильные котельные.

На уборку снега при необходимости выведут более 14 тысяч единиц спецтехники. Самые опасные участки дорог взяли на особый контроль. В частности, на МКАД круглосуточно дежурит 41 тягач.

Для очистки крыш привлекли 2,7 тысячи бригад. Больше восьми тысяч рабочих будут убирать площадки после массовых гуляний в новогодние праздники. Почти 150 тысяч дворников и около 43 тысяч малых техсредств задействуют в уборке придомовых территорий.

На днях депутат Дмитрий Локтев сообщил о нехватке дворников в Москве. По его словам, в трех районах дефицит рабочей силы составил от 60 до 90%.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023

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