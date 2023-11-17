17 ноября 2023, 12:28

Марафон по финансовому просвещению для студентов проведут в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице разработали просветительский марафон для студентов, который пройдет с ноября по декабрь 2023 года. Об этом сообщил департамент финансов Москвы.

«Учебные заведения смогут выбирать наиболее интересные для студентов темы и удобные форматы занятий», - рассказала Елена Зяббарова, руководитель столичного департамента финансов.

Благодаря этому проекту студенты непрофильных направлений смогут бесплатно повысить уровень финансовой грамотности.

Прикладными знаниями поделятся сотрудники ведущих банков, эксперты столичного центра финансовой грамотности и другие специалисты. Площадками марафона станут Университет правительства Москвы, ГИТИС и еще некоторые вузы.

Ранее студенты из 44 городов прислали в Москву заявки на конкурс «Городское пространство». Его проведут среди молодых дизайнеров и архитекторов.

Студенты Деньги Москва 2023
17 ноября 2023, 13:07
Сугробы в Москве вырастут до шести сантиметров на следующей неделе
Сайт мэра и правительства Москвы
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Снегопады ожидают москвичей на следующей неделе. Ближе к выходным на улицах могут появиться шестисантиметровые сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, с 21 ноября южный циклон принесет в столицу снегопады. Благодаря этому к концу недели высота снежного покрова составит четыре-шесть сантиметров.

По климатическим наблюдениям можно понять, что устойчивый снежный покров в Москве зачастую формируется с 27 ноября по второе декабря. В этот период высота сугробов должна быть не ниже пяти сантиметров, отметил Тишковец.

Он добавил, что таким образом, метеозима в 2023 году опоздала на четверо суток.

«В то же время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков», - заключил метеоролог.

В пятницу произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В Москве выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой отметки.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 12:48
Ракова рассказала о выхаживании недоношенных детей в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ежегодно московские врачи выхаживают 99% младенцев, родившихся раньше срока. Это около шести тысяч недоношенных детей, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В наших роддомах за год рождаются в среднем шесть тысяч недоношенных детей - около 5%. Выживаемость детей с очень низкой массой тела (от килограмма до полутора) в этом году составила почти 99%», - рассказала она.

Ракова добавила, что, кроме этого, выживаемость детей с экстремально низкой массой (от 500 граммов до килограмма) - 82%. Этот показатель растет ежегодно.

В московских больницах есть все современные возможности и технологии для помощи недоношенным детям. На сегодняшний день в Москве работают пять перинатальных центров, в ближайшее время откроют еще один.

Ранее многодетным семьям в России предложили выдавать квартиры, посчитав обеспечение жильем эффективным инструментом для роста рождаемости. Инициативу сочли жизнеспособной, но с оговорками: мера будет справедливой не для всех регионов страны и, возможно, замотивирует рожать, но не воспитывать.

Дети Здравоохранение Москва 2023 Анастасия Ракова
17 ноября 2023, 12:39
Московских врачей научили работе в цифровой клинике
Сайт мэра и правительства Москвы
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Около 6,5 тысячи сотрудников четырех столичных медучреждений освоили работу в цифровой клинике. До конца года этому планируют обучить еще свыше трех тысяч врачей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница Вересаева», - уточнила она.

Ракова отметила, что для большей эффективности работы цифровых инструментов организовали масштабное обучение по их использованию. В перспективе сотрудники всех московских больниц научатся работать с «цифрой». При этом новый персонал также сможет освоить нужные навыки.

Программы обучения разработали при участии специалистов департамента информационных технологий Москвы и сотрудников городских стационаров. Занятия проводит кадровый центр столичного Депздрава. Также обучение проходит на рабочих местах, а завершается итоговой аттестацией.

Около трех тысяч врачей общей практики также стали участниками масштабного образовательного проекта. В него вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.

Врачи Медицина Технологии Москва 2023
17 ноября 2023, 11:49
Более шести тысяч идей представили на платформе «Карта инновационных решений» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Онлайн-платформа «Карта инновационных решений» включает свыше шести тысяч разработок. Проекты будут полезны для бизнесменов, занимающихся экономическими отраслями, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свои разработки на онлайн-платформе разместили около четырех тысяч предпринимателей. Каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Среди них -„Промышленность“, „Креативные индустрии“, „Туризм и отдых“ и другие сферы», - уточнила она.

Заммэра отметила, что с января этого года в базе появились тысячи новых предложений. В каждом направлении есть свои категории на разные тематики. Для упрощения поиска нужных идей в каталоге установили фильтры. Пользователи смогут выбрать подходящее место регистрации компании-разработчика, технологии, используемые в продукте, а также целевую аудиторию.

Онлайн-платформу оснастили сервисом «Городские запросы» с разными московскими департаментами и подведомственными организациями. Они подают туда заявки, а бизнесмены со всей страны отвечают на них и предлагают свои идеи.

Полный список разработок можно посмотреть на сайте «Карты инновационных решений».

Ранее цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве. Разработки позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов.

Бизнес Технологии Москва 2023

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