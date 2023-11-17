Марафон по финансовому просвещению для студентов проведут в Москве
В столице разработали просветительский марафон для студентов, который пройдет с ноября по декабрь 2023 года. Об этом сообщил департамент финансов Москвы.
«Учебные заведения смогут выбирать наиболее интересные для студентов темы и удобные форматы занятий», - рассказала Елена Зяббарова, руководитель столичного департамента финансов.
Благодаря этому проекту студенты непрофильных направлений смогут бесплатно повысить уровень финансовой грамотности.
Прикладными знаниями поделятся сотрудники ведущих банков, эксперты столичного центра финансовой грамотности и другие специалисты. Площадками марафона станут Университет правительства Москвы, ГИТИС и еще некоторые вузы.
Ранее студенты из 44 городов прислали в Москву заявки на конкурс «Городское пространство». Его проведут среди молодых дизайнеров и архитекторов.