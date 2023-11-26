Собянин отметил, что мама - это нежность и любовь, незабываемое детское ощущение уюта и тепла, которое каждый человек проносит через всю свою жизнь.

«Дорогие мамы и бабушки! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия и всего самого доброго», - подчеркнул мэр.

Ежегодно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году праздник пришелся на 26 ноября.

Россиянок с традиционным праздником поздравил президент Владимир Путин. Он также отметил, что в стране действует общественное движение «Матери России», которое помогает решению важных вопросов детства, материнства, а также улучшения демографической ситуации.