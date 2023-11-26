«Мама — это нежность и любовь». Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц российской столицы с праздником День матери. Его слова привели на официальном сайте мэра и правительства города.
Собянин отметил, что мама - это нежность и любовь, незабываемое детское ощущение уюта и тепла, которое каждый человек проносит через всю свою жизнь.
«Дорогие мамы и бабушки! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия и всего самого доброго», - подчеркнул мэр.
Ежегодно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году праздник пришелся на 26 ноября.
Россиянок с традиционным праздником поздравил президент Владимир Путин. Он также отметил, что в стране действует общественное движение «Матери России», которое помогает решению важных вопросов детства, материнства, а также улучшения демографической ситуации.