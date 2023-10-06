«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на техническое обслуживание

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«В течение двух недель предусмотрено провести реставрацию отдельных объектов и сооружений, выполнить частичную замену светодиодных элементов подсветки зданий, а также техническое и сервисное обслуживание светового и звукового оборудования», - рассказал он.

Специалисты почистят, отремонтируют и обновят элементы благоустройства на макете, который включает 23 тысячи сооружений, выполненных в масштабе 1:400.

Павильон открыли 3 октября 2017 года. За это время его посетили более 1,9 миллиона человек.

Ранее экспозицию в павильоне «Умный город» обновили на ВДНХ в Москве. Там обустроили шесть тематических зон.