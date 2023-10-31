Магистрали в Москве озеленят до конца года

Он напомнил о значимых проектах озеленения центральных улиц столицы, которые удалось выполнить за прошедшие годы. В частности, в 2016 году на Тверской вновь зацвели липы. На Садовом кольце, Якиманке, Новом Арбате и других улицах исторического центра появилось много зелени. При этом специалисты изначально решили высаживать уже крупные деревья, чтобы горожане не ждали долгие годы, когда они, наконец, подрастут.

Глава города отметил, что зачастую деревья высаживали ночью. По этой же схеме будут озеленять десятки вылетных магистралей и крупных московских улиц Москвы за пределами центра.

В этом году больше четырех тысяч взрослых деревьев появятся на 12 магистралях столицы. Большую часть из них составят липы. Также высадят 850 вязов, уже хорошо зарекомендовавших себя в московском климате. Около 450 декоративных яблонь и 200 кленов также украсят дороги. Больше всего озеленение затронет Рублевское шоссе и Нахимовский проспект, там высадят 1 130 и 850 лип, вязов и декоративных яблонь, соответственно, добавил мэр.

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