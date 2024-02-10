Лыжню с пунктом проката снаряжения открыли на Северном речном вокзале в Москве

Трасса представляет собой три круга, протяженность которых составила - один, два и четыре километра. Посетители смогут выбрать подходящую для себя дистанцию. На тренировки можно прийти со своими лыжами или арендовать снаряжение бесплатно в пункте проката.

Лыжня будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Выход на нее находится около причала № 10. Всех желающих каждые выходные бесплатно будет тренировать преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре. Занятия начинаются по субботам и воскресеньям с 12:00.

Отреставрированный Северный речной вокзал пользуется популярностью у отдыхающих. В прошлом году на его территории провели свыше 320 мероприятий, которые посетили почти три миллиона человек.

На катках и лыжных дорожках в московских парках также постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей.