Лучшего машиниста метро выберут в Москве

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«Такие соревнования помогают им еще лучше подготовиться к работе в любых ситуациях, ведь от профессионализма машинистов зависит безопасность и комфорт пассажиров», - подчеркнул он.

Всероссийский конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист электропоезда метрополитена» пройдет 26 и 27 октября в столичной подземке. Участникам нужно будет на первом этапе ответить на вопросы о своей деятельности в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы.

Второй этап состоит из практических заданий - необходимо продемонстрировать мастерство управления поездом в электродепо «Лихоборы». Специалисты московского метро ознакомились с нормативными актами других городов, чтобы определить одинаковые требования для участников конкурса.

В состязании будут участвовать машинисты из семи городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В дополнительной номинации примут участие конкурсанты из Белоруссии и Узбекистана.

Ранее в Москве официально стартовал прием заявок на соискание премии правительства «Путеводная звезда - 2023». Заявить об участии можно будет до 24 октября, а победителей определят в декабре.