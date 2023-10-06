Лучшего машиниста метро выберут в Москве
В Москве проведут первый всероссийский конкурс среди машинистов метрополитена. Участникам предстоит пройти поэтапно два испытания, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Такие соревнования помогают им еще лучше подготовиться к работе в любых ситуациях, ведь от профессионализма машинистов зависит безопасность и комфорт пассажиров», - подчеркнул он.
Всероссийский конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист электропоезда метрополитена» пройдет 26 и 27 октября в столичной подземке. Участникам нужно будет на первом этапе ответить на вопросы о своей деятельности в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы.
Второй этап состоит из практических заданий - необходимо продемонстрировать мастерство управления поездом в электродепо «Лихоборы». Специалисты московского метро ознакомились с нормативными актами других городов, чтобы определить одинаковые требования для участников конкурса.
В состязании будут участвовать машинисты из семи городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В дополнительной номинации примут участие конкурсанты из Белоруссии и Узбекистана.
Ранее в Москве официально стартовал прием заявок на соискание премии правительства «Путеводная звезда - 2023». Заявить об участии можно будет до 24 октября, а победителей определят в декабре.