Ливни с грозой и град пройдут в Москве
В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град.
Столбики термометров в столице покажут до +25 градусов. В Московской области воздух прогреется до +27 градусов.
«Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона», - отметил Леус.
Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
К четвергу в городе станет прохладнее : регион пересечет холодный атмосферный фронт, а южные потоки воздуха сменятся более прохладными северо-западными. Но затем температура воздуха снова станет выше.
Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней. Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.