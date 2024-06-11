Ливни с грозой и град пройдут в Москве

С начала 2024 года предприниматели воспользовались электронным сервисом «Московский инвестор» более 500 раз. Об этом на полях ПМЭФ сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Сервис начал работать в 2020 году. Он стал помощником во взаимодействии предпринимателей с органами исполнительной власти столицы. С начала 2023 года по сей день инвесторы воспользовались сервисом свыше 1,5 тысячи раз.

Как уточнил Овчинский, благодаря платформе бизнесмены могут предлагать органам власти идеи по развитию и улучшению инвестиционного потенциала Москвы.

«Решено более тысячи проблемных вопросов, что способствовало улучшению инвестиционного климата в Москве», - уточнил Овчинский.

«Московский инвестор» стал одним из лучших сервисов по развитию бизнеса по версии Агентства стратегических инициатив. С помощью платформы инвесторам предоставляется помощь, связанная с мерами поддержки столицы, торгами и другими направлениями. Специалисты помогают предпринимателям решать проблемы в срок от четырех до 10 дней.

В 2024 году благодаря «Московскому инвестору» удалось урегулировать спорную ситуацию с Федеральной налоговой службой по вопросу уплаты обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль. Также всего за неделю пользователь получил решение по согласованию проекта межевания земельного участка департаментом городского имущества Москвы.