Ливни накроют Москву в ночь на понедельник
На Москву надвигается непогода. В ближайшую ночь горожан ждут ливни и похолодание, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«В ночь на понедельник нагрянет холодный атмосферный фронт. Он принесет интенсивные ливневые дожди. Есть вероятность мозаичных гроз», - уточнил он.
Метеоролог отметил, что выпадет до 10 миллиметров осадков, что составит до 15% от месячной нормы.
По словам Тишковца, благодаря антициклону «Скандинавец», который вновь «перехватит инициативу» на синоптической карте, погода наладится утром - дожди прекратятся. Днем 25 сентября в Москве воздух прогреется до 18… 20 градусов. В Подмосковье ожидается до 16… 21 градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что с понедельника температура понизится на шесть-восемь градусов в Москве. Покажется, что это такое невероятное похолодание, отметил он.
Ранее москвичам рассказали о погоде в воскресенье. В столице 24 сентября будет 25 градусов и пройдет дождь.