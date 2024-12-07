Ликсутов: в Москве установили первые «промышленные» елки

Высота праздничных деревьев - 12 метров. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов отметил, что их украсили игрушками в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в столице товаров.

«Это не только красиво, но и символично, ведь Москва - исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России», - подчеркнул он.

На сегодняшний день в городе работают свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудоустроены более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают порядка 150 малых, средних и крупных предприятий, которые производят разнообразные товары, занимаются активным внедрением инноваций и наращивают выпуск своей продукции.

Он отметил, что праздничную атмосферу в городе к Новому году создают по поручению мэра Сергея Собянина. Впервые установленные «промышленные» ели украсили игрушками, каждая из которых представляет отрасль столичной промышленности.

«До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах», - пояснил Ликсутов.

Ели установили в местах, пользующихся популярностью как среди горожан, так и среди туристов. Первое новогоднее дерево установили на территории ВДНХ, второе - в деловом центре «Москва-Сити».