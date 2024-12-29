29 декабря 2024, 13:16

Ликсутов: новый инженерный центр построили на юге Москвы по программе МаИП

РИА «Новости»
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Новый инженерный центр появился на юге Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В районе Нагатино-Садовники в рамках МаИП возвели инженерный центр, где будут разрабатывать и производить электронные автокомпоненты», - добавил он.

Площадь предприятия составила около 17 тысяч квадратных метров, на него смогут устроиться примерно 500 человек. Московский фонд промышленности и предпринимательства выделил инвестору для этого льготный кредит под 3% годовых, а городское правительство - земельный участок площадью 0,14 гектара по ставке рубль в год.

«В новом здании будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инспекторы Комитета государственного строительного надзора контролировали все этапы работы и провели 29 выездных проверок. Только после них объекту разрешили ввод в эксплуатацию.

Всего в Москве реализуют более 90 масштабных инвестпроектов, по которым создадут свыше 60 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва
16 декабря 2024, 08:44
Власти не исключили введения платного проезда на МСД для москвичей
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На Московском скоростном диаметре (МСД) могут ввести платный проезд для жителей столицы. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Введение платы за проезд на МСД рассматривают как один из вариантов решения проблемы загруженности трассы.

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», - пояснил Ликсутов.

МСД соединяет между собой север, восток и юг столицы в обход центра города. Сейчас для машин с номерами Москвы и Московской области проезд по этой трассе бесплатный, а для транспортных средств из других регионов - 950 рублей. По данным столичного департамента транспорта, ежедневно по диаметру проезжает 400 тыс. транспортных средств, из них транзитных - около 1%.

На данный момент в Москве функционируют две платные трассы: проспект Багратиона, соединяющий деловой центр «Москва-Сити» и МКАД, и МСД. В сентябре этого года власти увеличили штрафы за неоплату проезда по ним.

Деньги Максим Ликсутов Москва
08 декабря 2024, 10:49
Москве пообещали суточный рекорд по осадкам
РИА «Новости»
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За последние сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков. Метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале допустил установление суточного рекорда по этим показателям. Снегопад, по его словам, не прекратится и ослабеет только к понедельнику.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало девять миллиметров осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10 миллиметров, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря, который держится с 1988 года, когда было 15 миллиметров», - пояснил Тишковец.

До конца дня столичные сугробы, добавил метеоролог, вырастут на 3-5 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0… -2 градуса.

Выпавшее за сутки в московском регионе осадки Тишковец назвал аномальными. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 14 миллиметров при месячной норме в 52, на Балчуге - шесть миллиметров, а в Тушино - 18.

«В Подмосковье наиболее интенсивные снегопады прошли в Волоколамске и Ново-Иерусалиме (по 18 миллиметров), Клину (17 миллиметров), Можайске (16 миллиметров), Наро-Фоминске (13 миллиметров)», - уточнил метеоролог.

Накануне в Роскосмосе показали снимок накрывшего Москву циклона.

Рекорды Снегопад ВДНХ Москва
07 декабря 2024, 12:27
Ликсутов: в Москве установили первые «промышленные» елки
РИА «Новости»
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В Москве впервые установили новогодние ели, которые оформили в промышленной тематике. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Высота праздничных деревьев - 12 метров. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов отметил, что их украсили игрушками в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в столице товаров.

«Это не только красиво, но и символично, ведь Москва - исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России», - подчеркнул он.

На сегодняшний день в городе работают свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудоустроены более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают порядка 150 малых, средних и крупных предприятий, которые производят разнообразные товары, занимаются активным внедрением инноваций и наращивают выпуск своей продукции.

Он отметил, что праздничную атмосферу в городе к Новому году создают по поручению мэра Сергея Собянина. Впервые установленные «промышленные» ели украсили игрушками, каждая из которых представляет отрасль столичной промышленности.

«До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах», - пояснил Ликсутов.

Ели установили в местах, пользующихся популярностью как среди горожан, так и среди туристов. Первое новогоднее дерево установили на территории ВДНХ, второе - в деловом центре «Москва-Сити».

Новый год Сергей Собянин Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов ВДНХ Москва
22 ноября 2024, 09:27
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию микросхему для «умных» систем
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Компания «Ангстрем», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», запустила серийное производство универсальный микроконтроллер. Подобные устройства используют в интеллектуальных сетях связи и системах «Умный дом», рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятие также занимается разработкой универсального 32-разрядного микроконтроллера - проекта «Трасса-1П». Он обладает более расширенными характеристиками и тоже является полностью отечественным продуктом.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что на сегодняшний день площадка решает сложнейшие конструктивные и технологические задачи.

«К примеру, компания освоила производство импортозамещающих СВЧ микросхем, которые применяются в оборудовании сотовой связи и кабельного телевидения. Еще одной уникальной разработкой стал высоковольтный IGBT-драйвер для систем управления мощными электродвигателями. Устройство не только уникально для российского рынка, но и полностью заменяет аналоги мировых производителей», - пояснил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны разместились на площади более чем в 280 гектаров.

Уже несколько лет ОЭЗ занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.

Само предприятие «Ангстрем» - один из основателей российской электронной промышленности. В прошлом году компания отметила 60-летний юбилей с начала деятельности, выпустив более чем за полвека свыше 10 тысяч типов микросхем для космической, атомной и телекоммуникационной отраслей.

«С начала 2024 года резидент ОЭЗ Москвы разработал почти 150 типов электронных изделий, 107 из которых уже запущены в производство. Они используются в системах управления двигателями общественного транспорта, жидкокристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии и в промышленных сварочных аппаратах», - рассказал Гарбузов.

Он добавил, что, в частности, USB-интерфейсом оснастили программатор микросхемы, выполняющий функции записи, считывания и удаления информации. Перевести изделие из опытного производства в серийное удалось в короткие сроки.

В ноябре 2024 года, отметил он, еще одну разработку компании - микроконтроллер для «умных» систем - внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это даст продукту конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний, а само устройство должно заменить импортные аналоги.

«Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год. За время своей деятельности в ОЭЗ Москвы компания-резидент вложила в свое развитие свыше одного миллиарда рублей, над реализацией проектов трудится около 1080 специалистов», - обратил внимание Гарбузов.

На предприятии отметили, что сейчас на подобные изделия наблюдается значительный спрос. Они интересуют компании, которые выпускают устройства и аппаратные системы для промышленной автоматизации, интернета вещей (IoT), интеллектуальных сетей, телеметрии, охранных систем и сигнализации.

«Данный восьмиразрядный микроконтроллер серийно выпускался более 20 лет, но в 2024 году был полностью модернизирован в соответствии с современными запросами рынка и возросшей потребностью в электронно-компонентной базе первого уровня - полностью отечественном продукте», - объяснил гендиректор «Ангстрема» Сергей Воронцов.

Технология Умный дом Промышленность Правительство Москвы Москва

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