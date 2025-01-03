03 января 2025, 10:14

Ликсутов: два офисных центра построили по программе стимулирования создания МПТ

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С 2020 года инвесторы при поддержке столичного правительства ввели в эксплуатацию 25 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Уже создано более 22 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы. Более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукине и Ростокине», - добавил он.

На улице Ротмистрова возвели восьмиэтажный деловой комплекс «Технопарк „Октябрьское поле“». Этот участок развивают по программе комплексного развития территорий, там также построили жилые дома с необходимой инфраструктурой. Достраивают еще три жилых корпуса и детский сад на 100 воспитанников.

«Бизнес-центр площадью порядка 12 тысяч квадратных метров станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Торгово-офисный центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика площадью около 90 тысяч квадратных метров строили с 2020 года. Теперь в нем более четырех тысяч рабочих мест. Он состоит из 18-этажного офисного здания и четырехуровневой торговой галереи с подземной парковкой и атриумом.

Всего по программе заключили более 130 соглашений, по которым инвесторы возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости и создадут свыше 290 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Недвижимость Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва
01 января 2025, 16:45
Москвичам пообещали снежную кашу в первые дни нового года
РИА «Новости»
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Первые дни нового года в Москве запомнятся резкими колебаниями температуры воздуха и осадками. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к вечеру 2 января в Подмосковье может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы.

«И если 1 января будет снег, то днем 2 января, когда Московский регион окажется в теплом секторе циклона, ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», - уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что на дорогах из-за оттепели и повышения температуры воздуха образуется снежная каша.

Ранее россиян предупредили о слабой геомагнитной буре в первый день нового года. Поэтому жители некоторых российских регионов в новогоднюю ночь могли увидеть северное сияние. Метеоролог Михаил Леус подчеркивал, что усиления магнитной бури ждать не стоит.

Прогноз погоды Погода Москва
31 декабря 2024, 09:44
На Москву 31 декабря обрушится сильный мокрый снег
РИА «Новости»
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В Москве 31 декабря ожидаются сильные осадки. С 09:00 до 16:00 в российской столице будет идти мокрый снег. О погоде в ближайшие часы сообщил центр метеорологической информации «Фобос».

Зона интенсивных осадков подходит к городу с западной стороны Подмосковья. Сейчас температура держится на уровне 1 градуса, вечером она начнет понижаться.

К 18:00 столбик термометра опустится до -2 градусов, к 23:00 - до -3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в ночь с 31 декабря на 1 января. Синоптик пообещал горожанам «небольшое волшебство».

По словам Вильфанда, ночью мороз усилится до -4 градусов, сохранится небольшой снежный покров, создающий новогоднее настроение. Но 1 и 2 января на дорогах нужно быть аккуратнее - в Москву придет гололед и порывистый ветер.

Прогноз погоды Погода Москва
30 декабря 2024, 16:15
Красную площадь закроют для посещения на Новый год
РИА «Новости»
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Посетители не смогут попасть на Красную площадь в центре Москвы с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Исключение составит каток возле ГУМ, он продолжит работать по собственному расписанию.

«МВД России по Москве информирует о том, что Красная площадь закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2025 года», - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил руководителей ряда государств с Рождеством и наступающим Новым годом.

Поздравления российского лидера получили главы стран СНГ: президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Новый год Красная площадь Москва
29 декабря 2024, 13:16
Ликсутов: новый инженерный центр построили на юге Москвы по программе МаИП
РИА «Новости»
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Новый инженерный центр появился на юге Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В районе Нагатино-Садовники в рамках МаИП возвели инженерный центр, где будут разрабатывать и производить электронные автокомпоненты», - добавил он.

Площадь предприятия составила около 17 тысяч квадратных метров, на него смогут устроиться примерно 500 человек. Московский фонд промышленности и предпринимательства выделил инвестору для этого льготный кредит под 3% годовых, а городское правительство - земельный участок площадью 0,14 гектара по ставке рубль в год.

«В новом здании будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инспекторы Комитета государственного строительного надзора контролировали все этапы работы и провели 29 выездных проверок. Только после них объекту разрешили ввод в эксплуатацию.

Всего в Москве реализуют более 90 масштабных инвестпроектов, по которым создадут свыше 60 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва

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