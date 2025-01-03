Ликсутов: два офисных центра построили по программе стимулирования создания МПТ

«Уже создано более 22 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы. Более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукине и Ростокине», - добавил он.

На улице Ротмистрова возвели восьмиэтажный деловой комплекс «Технопарк „Октябрьское поле“». Этот участок развивают по программе комплексного развития территорий, там также построили жилые дома с необходимой инфраструктурой. Достраивают еще три жилых корпуса и детский сад на 100 воспитанников.

«Бизнес-центр площадью порядка 12 тысяч квадратных метров станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Торгово-офисный центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика площадью около 90 тысяч квадратных метров строили с 2020 года. Теперь в нем более четырех тысяч рабочих мест. Он состоит из 18-этажного офисного здания и четырехуровневой торговой галереи с подземной парковкой и атриумом.

Всего по программе заключили более 130 соглашений, по которым инвесторы возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости и создадут свыше 290 тысяч рабочих мест.