26 августа 2024, 13:24

Ликсутов: более 2 тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО в рамках проектов МПТ

Читайте нас в: Google Новости

В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах инвесторы построят логистический центр и общественное здание. Там смогут трудоустроиться более 2,3 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что главная цель программы - трудоустройство жителей удаленных от центра российской столицы округов.

«В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест на отдаленных от центра столицы территориях. Например, в ТиНАО, в обмен на льготу от города, девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание. Там смогут трудоустроиться свыше 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики», - рассказал Максим Ликсутов.

Новые объекты появятся около станции метро Коммунарка и Краснопахорском районе округа.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что новый офисно-деловой центр в Коммунарке обеспечит рабочими местами более 300 жителей.

«Суммарно, в рамках программы создания МПТ в ТиНАО построят 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест. Порядка 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро Коммунарка», - рассказал он.

Логистический центр общей площадью более 2 тысяч квадратных метров возведут в Краснопахорском районе на пересечении Калужского шоссе с ЦКАД и Малым московским кольцом.

Генеральный директор направления коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, что начало строительных работ запланировали на осень.

«С Правительством Москвы подписано соглашение о реализации проекта в рамках городской программы создания мест приложения труда. Важно, что синергия государства и бизнеса позволяет решать социальные вопросы на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул он.

Трудоустроится в новый логистический центр смогут более двух тысяч жителей округов.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владимир Жидкин добавил, что за последние 12 лет в Троицком и Новомосковском административных округах ввели более пяти миллионов квадратных метров недвижимости для создания современной инфраструктуры.

«Благодаря этому число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года выросло более чем в три раза», - подчеркнул он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует во всех районах Москвы. Власти столицы заключили более 120 соглашений с инвесторами, которые возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости, включая новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Это позволит создать более 281 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.

Рабочие места Недвижимость ТиНАО Москва
25 августа 2024, 10:27
Предприятия Москвы нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерии почти втрое
Читайте нас в: Google Новости
За первые шесть месяцев этого года московским производителям ювелирных изделий и бижутерии удалось увеличить объем выпускаемой продукции на 32,8% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что рост промпроизводства с января по июнь увеличился на 18,7%. По его словам, достичь таких результатов удалось благодаря развитию обрабатывающей промышленности.

«Увеличение спроса на высококачественные изделия, развитие технологий обработки драгоценных материалов и растущий спрос со стороны рынка стимулируют столичных промышленников наращивать объемы выпуска востребованной продукции», - отметил Гарбузов.

Он уточнил, что московские компании производят широкий ассортимент: от колец и браслетов до брошей и запонок.

По количеству продукции выпуск золотых изделий и их частей возрос на 32%, из других драгоценных металлов и их частей - примерно в 1,5 раза. Производство бижутерии увеличилось почти 22%.

Глава департамента отметил, что власти создали все условия для быстрого запуска производства на предприятиях. Предприниматели могут получить от города льготные кредиты, офсетные контракты и другие меры поддержки.

В прошлом году такой поддержкой воспользовались более 800 компаний, а объем одобренных льготных займов превысил 1,2 миллиарда рублей.

Бизнес Правительство Москвы Москва
22 августа 2024, 10:15
Ефимов: Москва выделила более 33 га земли для реализации коммерческих МаИП
Читайте нас в: Google Новости
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва предоставила 33,2 гектара земли для постройки торговых, деловых и других коммерческих объектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов», - заявил он.

По словам Ефимова, предприниматели построят многофункциональные объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров. Это создаст рабочие места для жителей и инфраструктурные здания.

Масштабный инвестиционный проект - это статус, который может быть у разных объектов, таких как спортивные, социальные учреждения, инновационные центры, производства, деловые комплексы и другие. Для строительства таких зданий город дает участки в аренду без торгов.

«Больше всего участков выделено в ТиНАО - шесть общей площадью более 22,2 гектара. Три из них находятся в Коммунарке», - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что тут инвесторы имеют возможность построить общественно-деловые центры общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Также около строящейся станции метро «Корниловская» будет многофункциональный комплекс с развлекательными, коммерческими и торговыми помещениями площадью примерно 44 тысячи квадратных метров.

Еще три участка площадью 4,9 гектара выделили в центре Москвы и два площадью 4,8 гектара на востоке города. На западе столицы предоставили 0,6 гектара, на юго-востоке - 0,5 гектара, на северо-западе - почти 0,2 гектара.

Например, около метро «Текстильщики» построят торгово-развлекательный комплекс, где будут помещения для многофункционального центра предоставления государственных услуг площадью 7,9 тысячи квадратных метров.

Строительство Рабочие места Правительство Москвы Москва Максим Гаман
22 августа 2024, 09:12
Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка
Читайте нас в: Google Новости
Территорию бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы преобразят и благоустроят. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город уже назначил оператора. Площадь участка, который обновят, составляет 4,8 гектара.

Благодаря проекту появятся более 250 рабочих мест. Редевелопментом участка займется Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства».

Прилегающую территорию не только реконструируют, но и проведут там улично-дорожную сеть, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промышленных зон возводят многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой. Сейчас на разных стадиях развития - 236 проектов.

Рубль Строительство Рабочие места Правительство Москвы Москва Максим Гаман
09 августа 2024, 11:10
Фестиваль «Москва 2030». «Лужники» пригласили детей познакомиться с профессией строителя
Читайте нас в: Google Новости
На полях форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Градостроительный комплекс столицы вместе с партнерами начал проводить мастер-классы игры для детей. Обучающие мероприятия проходят на детской площадке «Сам себе строитель», которая находится в «Лужниках».

Робототехника и будущее Все мастер-классы готовили, учитывая особенности возраста каждой детской группы. События имеют информационно-развлекательный и просветительский характер.

Например, 9 августа в 12:15 пройдет мастер-класс по робототехнике. Туда позвали детей от 10 лет и старше. На мероприятии маленьким гостям расскажут, из чего создают роботов и как они могут повлиять на наше будущее. Во время урока ребята смогут запрограммировать робомобиль, распознающий препятствия на пути, а потом запустить его.

Новые профессии - новые возможности На следующий день, в 12:15, в «Лужниках» пройдет еще один мастер-класс - «100 детских вопросов о работе строителя». Дети больше узнают о сфере строительства и актуальных специальностях этой отрасли. Им предложат пройти тест «Какой ты строитель?» и расскажут, за какими профессиями стоит будущее строительной сферы.

Игровая сессия для детей от трех до 13 лет будет работать в «Лужниках» до 8 сентября. Там открыли интерактивные станции, благодаря которым можно погрузиться в архитектурный и строительный мир. Юные гости смогут творить, экспериментировать и развивать творческое мышление с помощью возведения объектов из крупных материалов: трапов, лестниц, кубов и бочек.

Домашний флорариум Также 13 августа в 12:00 в «Лужниках» проведут мастер-класс «Создай свой флорариум». На него пригласили детей от 10 лет. Ребята научатся делать закрытые экосистемы в стеклянных колбах. Каждый гость заберет получившийся флорариум домой.

На площадке «Сам себе строитель» дети увидят реалистичный строительный кран высотой в восемь метров, различные горки и другие зоны для игр. Особенно среди юных посетителей популярны «Вышибалы», «Горячая картошка», «Игры нашего двора», «Олимпиада», «Горелки».

Дети Роботы Строительство Фестивали Москва

Новости по теме