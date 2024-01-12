ЛГБТ-пропаганду увидели в клипе группы «Танцы минус»
В Таганском районном суде Москвы обязали холдинг «Ред Медиа» выплатить штраф в размере миллиона рублей из-за пропаганды ЛГБТ*. Поводом для этого послужил клип «Город» группы «Танцы Минус». Соответствующее постановление появилось в картотеке суда.
В документе говорится, что эксперты проанализировали фрагмент ролика «Танцы минус - Город» с целующимися девушками. По их мнению, клип визуально демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.
При исследовании специалисты разобрали разные виды поцелуев.
«Учитывалась классификация поцелуев, одна из которых подразделяет их на социальные и чувственные, последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками-поцелуями (поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви)», - указали в постановлении.
Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина нашла доказательства, что певец Филипп Киркоров также пропагандирует ЛГБТ *. Она привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.