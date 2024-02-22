Летом на Красной площади проведут физкультурный парад

В Москве продолжают благоустраивать участки возле образовательных учреждений. В 2024 году планируют привести в порядок больше 120 таких территорий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что масштабное благоустройство охватит все административные округа столицы после того, как у школьников закончится учебный год.

Бирюков добавил, что специалисты заменят покрытие на существующих пешеходных дорожках или возведут новые, обновят детские площадки, отремонтируют футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также зоны воркаута.

В школьных дворах появится уличная мебель, современные фонари и камеры видеонаблюдения. При необходимости высадят деревья и кустарники. К 1 сентября благоустройство полностью завершат.

В Москве также будут приводить в порядок около 1,7 тысячи дворов в этом году. Дорожники отремонтируют асфальт на пешеходных дорожках и в проездах, а также создадут парковки.