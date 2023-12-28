Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг
В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. Температура опустится 28 декабря до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к гребню антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а небольшой снег пройдет лишь местами», - уточнил он.
В Москве в дневное время суток температура составит -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -6 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 0…-5 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов.
Погоду будет сопровождать северо-западный, западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.
Метеорологи также спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь в столице. Резкое похолодание начнется в пятницу и субботу.