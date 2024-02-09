Ледяные дожди придут в Москву в понедельник

По его словам, в выходные в столице пройдет небольшой снег, обойдется без сильных ветров, а столбики термометров в ночные часы опустятся до -17…-22 градусов. Днем будет -9…-12 градусов. Такая температура значительно ниже климатической нормы.

Леус отметил, что 12 февраля из-за надвигающегося с юго-запада теплого атмосферного фронта в столице ожидаются ледяные дожди.

«Теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья, поступающие на холодную подстилающую поверхность, станут причиной осадков в смешанной фазе - высока вероятность ледяных дождей», - пояснил он.

Синоптик добавил, что ветки деревьев и провода утяжелит ледяная глазурь. Это может спровоцировать падение ветвей деревьев и обрыв линий электропередач. Дороги и тротуары покроет гололедица. При этом в конце первого рабочего дня потеплеет до -1…-3 градусов.

Высота снежного покрова в Москве превысила максимум нынешней зимы. Сугробы высотой в 60 сантиметров последний раз фиксировали на метеостанции ВДНХ в начале апреля 2013 года.