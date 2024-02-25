Ледяные дожди и снежная крупа накроют Москву в воскресенье

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«Сегодня столица окажется под влиянием атмосферного фронта. В регионе сохранится облачная погода, пройдет снег, мокрый снег, местами возможны ледяные дожди и снежная крупа», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что дороги и тротуары покроет гололедица, особенно скользко будет вечером.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут отметки 0…+2 градуса. Ночью подморозит до минус трех. В Московской области днем ожидается от -1 до +3 градусов. В ночные часы воздух остынет до -6 градусов.

Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о грядущем похолодании. По ее словам, последняя неделя зимы в столице будет солнечной, но морозной.