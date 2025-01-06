Ледяной дождь накроет Москву и область 7 января

«Днем и вечером 7 января в московском регионе ожидается гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, сложные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица», - отметил он.

Вильфанд сообщил, что во вторник в столичном регионе ожидается значительное изменение погодных условий. Это связано с тем, что на смену антициклону придет циклон, и изменится направление атмосферных потоков - воздух будет поступать с юга.

По его словам, примерно до 04:00–05:00 ночи в Москве будет стоять настоящая зимняя погода: от -5 до -10 градусов. В это время в столице проходят главные рождественские мероприятия. Затем на погоду вятский циклон перестанет оказывать влияние. Изменится циркуляция воздушных масс, и они начнут поступать не с юго-запада или юго-востока, как это происходит сейчас, а непосредственно с юга.

«И начинается значительное потепление, повышение температуры. Уже к 9 утра температура будет 0 - минус 2 градуса, а часов в 15 температура перевалит через нулевую отметку», - добавил синоптик.

Максимальная температура воздуха 7 января составит +2 градуса. Как подчеркнул Вильфанд, из-за резкого потепления осадки будут идти в нескольких формах: сначала в виде снега, затем - мокрого снега, а после - дождя.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о резком потеплении после Рождества. К среде, 8 января, температура воздуха поднимется на восемь-девять градусов выше нормы первой декады второго зимнего месяца. Такая погода обычно бывает в конце октября или в начале апреля.