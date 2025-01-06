06 января 2025, 17:17

Ледяной дождь накроет Москву и область 7 января

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В столичном регионе ожидается резкое изменение погоды 7 января. На смену минусовым температурам придет оттепель, что может привести к опасным явлениям: гололеду, ледяному дождю и сильной гололедице. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем и вечером 7 января в московском регионе ожидается гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, сложные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица», - отметил он.

Вильфанд сообщил, что во вторник в столичном регионе ожидается значительное изменение погодных условий. Это связано с тем, что на смену антициклону придет циклон, и изменится направление атмосферных потоков - воздух будет поступать с юга.

По его словам, примерно до 04:00–05:00 ночи в Москве будет стоять настоящая зимняя погода: от -5 до -10 градусов. В это время в столице проходят главные рождественские мероприятия. Затем на погоду вятский циклон перестанет оказывать влияние. Изменится циркуляция воздушных масс, и они начнут поступать не с юго-запада или юго-востока, как это происходит сейчас, а непосредственно с юга.

«И начинается значительное потепление, повышение температуры. Уже к 9 утра температура будет 0 - минус 2 градуса, а часов в 15 температура перевалит через нулевую отметку», - добавил синоптик.

Максимальная температура воздуха 7 января составит +2 градуса. Как подчеркнул Вильфанд, из-за резкого потепления осадки будут идти в нескольких формах: сначала в виде снега, затем - мокрого снега, а после - дождя.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о резком потеплении после Рождества. К среде, 8 января, температура воздуха поднимется на восемь-девять градусов выше нормы первой декады второго зимнего месяца. Такая погода обычно бывает в конце октября или в начале апреля.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
05 января 2025, 17:48
Более 500 храмов будет работать в Москве в Рождество
РИА «Новости»
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В Рождество в Москве будет работать более 500 храмов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента межрегиональных связей и национальной политики столицы Виталий Сучков.

«Будет работать более 500 храмов, как и обычно», - сказал он.

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января. Православные христиане накануне праздника посещают службу, а затем отмечают его вместе со своей семьей.

Православное рождество Москва
03 января 2025, 10:14
Ликсутов: два офисных центра построили по программе стимулирования создания МПТ
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С 2020 года инвесторы при поддержке столичного правительства ввели в эксплуатацию 25 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Уже создано более 22 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы. Более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукине и Ростокине», - добавил он.

На улице Ротмистрова возвели восьмиэтажный деловой комплекс «Технопарк „Октябрьское поле“». Этот участок развивают по программе комплексного развития территорий, там также построили жилые дома с необходимой инфраструктурой. Достраивают еще три жилых корпуса и детский сад на 100 воспитанников.

«Бизнес-центр площадью порядка 12 тысяч квадратных метров станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Торгово-офисный центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика площадью около 90 тысяч квадратных метров строили с 2020 года. Теперь в нем более четырех тысяч рабочих мест. Он состоит из 18-этажного офисного здания и четырехуровневой торговой галереи с подземной парковкой и атриумом.

Всего по программе заключили более 130 соглашений, по которым инвесторы возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости и создадут свыше 290 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Недвижимость Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва
01 января 2025, 16:45
Москвичам пообещали снежную кашу в первые дни нового года
РИА «Новости»
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Первые дни нового года в Москве запомнятся резкими колебаниями температуры воздуха и осадками. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к вечеру 2 января в Подмосковье может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы.

«И если 1 января будет снег, то днем 2 января, когда Московский регион окажется в теплом секторе циклона, ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», - уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что на дорогах из-за оттепели и повышения температуры воздуха образуется снежная каша.

Ранее россиян предупредили о слабой геомагнитной буре в первый день нового года. Поэтому жители некоторых российских регионов в новогоднюю ночь могли увидеть северное сияние. Метеоролог Михаил Леус подчеркивал, что усиления магнитной бури ждать не стоит.

Прогноз погоды Погода Москва
31 декабря 2024, 09:44
На Москву 31 декабря обрушится сильный мокрый снег
РИА «Новости»
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В Москве 31 декабря ожидаются сильные осадки. С 09:00 до 16:00 в российской столице будет идти мокрый снег. О погоде в ближайшие часы сообщил центр метеорологической информации «Фобос».

Зона интенсивных осадков подходит к городу с западной стороны Подмосковья. Сейчас температура держится на уровне 1 градуса, вечером она начнет понижаться.

К 18:00 столбик термометра опустится до -2 градусов, к 23:00 - до -3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в ночь с 31 декабря на 1 января. Синоптик пообещал горожанам «небольшое волшебство».

По словам Вильфанда, ночью мороз усилится до -4 градусов, сохранится небольшой снежный покров, создающий новогоднее настроение. Но 1 и 2 января на дорогах нужно быть аккуратнее - в Москву придет гололед и порывистый ветер.

Прогноз погоды Погода Москва

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