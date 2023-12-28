Ледовые шоу, мини-квесты и дискотеки. Москвичей пригласили отметить Новый год на ВДНХ

Программа «Вечные ценности» начнется с 21:00 и продолжится до 02:00. Ее проведут на пяти площадках в стиле символов года. Мероприятия пройдут у северной петли, возле инфоцентра парка «Орион», северной станции канатной дороги, а также на площади Промышленности. Для гостей подготовили русское подворье с уютной избой, уличный театр и волшебный тоннель. Перед публикой выступит факир и Дракон с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По театрализованным перформансам зрители узнают о вечных ценностях и лучших качествах людей, которые родились под знаками одного из животных-покровителей. Гости смогут поучаствовать в мини-квестах и получить на память открытки.

На главной сцене у фонтана «Дружба народов» 31 декабря в 14:30 стартует концертная программа выставки-форума «Россия». На протяжении всего дня будут выступать звезды эстрады - Zivert, Niletto, МакSим и другие.

На катке ВДНХ 31 декабря в 11:00 покажут ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». Цирковые артисты представят на катке на площади Промышленности в 21:30 театрализованное ледовое. После 00:00 в медиарубке заиграют диджеи и музыканты.

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ также стартовало новое светотехническое шоу «Говорит Москва». Посетителям представят многообразие звуков мегаполиса: от звона колоколов храма Христа Спасителя до грома салюта в День Победы.