Ландшафтный парк с прудом обустроят в московских Раменках

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Водоем появится на территории жилого комплекса «Крылья», девелопером которого является группа «Эталон». Пруд будет иметь круглую форму и диаметр около 19 метров, а его максимальная глубина составит почти два метра.

Проект благоустройства предусмотрел велосипедную трассу, скалодром, столы для настольного тенниса, детские площадки, площадку для воркаута и места для отдыха. Кроме того, здесь появятся волейбольная площадка, беседки и амфитеатр со сценой.

В настоящее время начались работы по созданию искусственного водоема, включая разработку котлована и устройство песчаного основания для пруда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции парка имени 40-летия ВЛКСМ.

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