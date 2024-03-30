Квартира загорелась в многоэтажке на западе Москвы

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Собеседник уточнил, что помощь также запросили жильцы восьмого этажа, которые остались на лестничной клетке. Кроме того в доме прекратил работать лифт, застрявший между пятым и шестым этажами.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире. Пламя охватило личные вещи и мебель, распространившись на 25 квадратных метров.

По последним данным, открытое горение ликвидировали. Соседей горящей квартиры вывели на балкон. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По словам источника, один из жильцов дома получил повреждения. После осмотра прибывших на место врачей его забрали в НИИ имени Склифосовского.