20 февраля 2024, 19:31

«Кунг-фу панда». Катюша из Московского зоопарка освоила владение палкой

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Маленькая панда из Московского зоопарка каждый день ведет себя по-разному. В этот раз она показала искусство владения палкой, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Кунг-фу панда. Кувырок отработан, владение палкой в совершенстве», - написала она.

В подтверждение своих слов Акулова опубликовала видео. На кадрах панденыш, схватив бамбуковую ветку, ловко переворачивается через голову на спину. Рядом сидит большая медведица Дин Дин, наблюдает за дочкой.

Комментаторы под роликом отметили грацию Катюши.

«Волшебница, изумительная девочка, юркая и пластичная», «Катюша - прирожденная цирковая актриса, так ловко с палочкой управляется», - написали пользователи.

Накануне панда Дин Дин предприняла очередную попытку приучить детеныша к большому вольеру. Она затащила Катюшу в свой загон, но та очень быстро сбежала на любимую лесенку.

Животные Зоопарки Москва
20 февраля 2024, 19:07
Введение штрафов за надписи в электричках поддержали в МГД
Freepik
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Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике порекомендовала столичному парламенту принять проект постановления о штрафах до 50 тысяч рублей за несогласованные надписи, рекламу, наклейки и изображения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Об этом сообщило АГН «Москва».

Вице-спикер столичного парламента Степан Орлов уточнил, что для жителей штраф будет варьироваться от 500 до тысячи рублей, должностным лицам придется выложить от двух до трех тысяч рублей, а юрлица в случае нарушения заплатят - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По его словам, сейчас в кодексе нет административной ответственности за вышеуказанное нарушение.

В новом документе также предложили увеличить штраф за повреждение путевых объектов, который не менялся с 2007 года. Сейчас его размер колеблется от 300 до тысячи рублей.

В Подмосковье мобильные комплексы с ИИ, патрулирующие территории, выявили за месяц 1642 незаконных граффити. Еще свыше 300 нарушений обнаружили инспекторы, уличные камеры системы «Безопасный регион» и председатели многоквартирных домов.

Штрафы Поезда Москва
20 февраля 2024, 18:32
Сообщения о падении пассажира в VR-очках на пути в московском метро оказались фейком
Global Look Press
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В Сети появились сообщения о падении пассажира в очках виртуальной реальности на рельсы в московской подземке. В пресс-службе столичного дептранса опровергли эту информацию.

«В сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности», - сообщили в ведомстве.

Представители дептранса призвали москвичей не верить подобным новостям в Сети, а проверять всю официальную оперативную информацию в официальных Telegram-каналах ведомства.

Помимо этого, в пресс-службе порекомендовали не пользоваться в метро устройствами, меняющими реальность и восприятие, а также не заступать за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда и соблюдать другие правила поведения в подземке.

Не так давно компания Apple запустила продажу очков смешанной реальности. Пользователям больше не нужно отвлекаться на гаджеты, так как все изображения появляются у них перед глазами.

Метро Дептранс Москвы Москва
20 февраля 2024, 18:00
Риелторы заявили о снижении предложения малогабаритного жилья в Москве
Freepik
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В Москве за год предложений новых малогабаритных квартир стало меньше на 25%. При этом интерес к таким лотам по-прежнему высокий, сообщили «Известия».

Высокий спрос на жилье площадью до 38 квадратных метров девелоперы учитывают только в массовом сегменте, где число таких лотов составляет 20% от общего числа заявленных по проекту. В более дорогих сегментах объем предложений в таком же метраже составляет до 5–10%.

На протяжении прошлого года количество предложений о малогабаритных квартирах и апартаментах, площадь которых не превышает 38 «квадратов», в новостройках класса «комфорт» оставался стабильным. К примеру, с первого по третий кварталы число лотов снизилось с 11,2 тысячи до 9,5 тысячи из-за высокого спроса. В конце года предложений стало опять больше - до 10,3 тысячи лотов.

«Сейчас бюджет покупки лотов площадью до 38 квадратных метров в среднем составляет для массового сегмента 10,2 миллиона рублей и 14,9 миллиона рублей по проектам премиальной ниши», - уточнила гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

Ранее аналитики заявляли, что с начала этого года снизился спрос на жилье в Москве. Число соглашений купли-продажи уменьшилось на 3%, а договоров долевого строительства (ДДУ) - на 8%.

Недвижимость Москва
20 февраля 2024, 17:54
Каждый шестой апарт-комплекс в Москве могут признать самостроем и снести
РИА «Новости»
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Каждый шестой апарт-комплекс в Москве построили с нарушениями, что позволяет назвать его незаконной постройкой и снести. Об этом РИА «Недвижимость» рассказал управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик.

По его словам, в столице обнаружили примерно 145 зданий общей площадью три миллиона квадратных метров, предназначенных для размещения апартаментов. При этом в 25 из них (17%) зафиксировали нарушения на этапе строительства или реконструкции. Чаще всего они связаны с неправильным оформлением земельных отношений.

Основная проблема заключается в том, что застройщики не согласовывали назначение участков под будущее строительство апартаментов, что позволяет юридически относить их к самовольным постройкам. В Москве уже предъявили претензии собственникам зданий на Вольной улице, а также в Дегтярном и Переведеновском переулках. В случае официального признания этих зданий самовольными постройками их могут снести.

Владельцы апартаменты смогут потребовать компенсации от застройщиков, однако получить ее, скорее всего, будет затруднительно, учитывая тот факт, что 11 из 25 компаний-застройщиков уже ликвидированы, а еще две находятся в процессе ликвидации.

«Велики шансы потратить время, силы и деньги, а в результате получить лишь решение суда, по которому взыскать ничего не получится, потому что должник являлся номинальным директором, а в действительности не имеет ни имущества, ни постоянных доходов», - рассказал Пивоварчик.

В этом году в Москве построят свыше пяти миллионов квадратных метров жилья. Примерно три миллиона появится благодаря вложениям инвесторов.

Строительство Недвижимость Москва

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