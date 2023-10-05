Культурно-досуговый центр построят в Новой Москве в 2024 году
В поселении Михайлово-Ярцевском в Новой Москве построят культурно-досуговый центр. Здание возведут в 2024 году. Там появятся тематические клубы, студии и мастерские. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Центр станет точкой культурного притяжения для целого ряда населенных пунктов Троицкого и Новомосковского административных округов, расположенных вблизи Центральной кольцевой автодороги, в том числе и районов перспективной застройки», - рассказал он.
В учреждении будут проходить занятия по различным творческим направлениям. Также там будут проводить научно-просветительские, социальные, воспитательные и другого рода мероприятия. Общая площадь застройки составит около 6,7 тысячи квадратных метров.
Ранее центр фигурного катания «Ангелы Плющенко» достроили на западе Москвы. Спортивный объект находится в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе.