25 января 2024, 11:43

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы

РИА «Новости»
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В центре Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Алексей Толстой». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт „Алексей Толстой“, который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», - сообщил он.

По его словам, в мегаполисе планомерно проводят ремонт газорегуляторных пунктов. Так, с 2010 года обновили свыше 150 таких объектов из 450 работающих.

Специалисты заменили устаревшее оборудование на отечественное мощностью 2,5 тысячи кубометров в час, модернизировали подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.

Ранее в центре Москвы проложили тоннель для подводного газопровода «Голутвинский».

Петр Бирюков Москва
25 января 2024, 12:03
Реставраторы обновят историческое здание Биржи в центре Москвы
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Историческое здание Биржи, расположенное на улице Ильинка в центре Москвы, планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здание архитектора Каминского построено в 1870-х. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна», - уточнил он.

Глава города пояснил, что фасад местами начал осыпаться, также слезает краска и штукатурки. Появились трещины и повреждения гранитного цоколя, а металлические элементы уничтожает коррозия.

Во время реставрации мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю, восстановят утраченные элементы.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице отреставрировали 2190 объектов культурного наследия, только в прошлом году обновили 220 зданий.

В Москве также отреставрировали 22 скульптуры на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Специалистам удалось завершить работы досрочно.

Реставрация Сергей Собянин Москва
25 января 2024, 11:39
Объевшегося мусором кота Котлету спасли в Москве
Freepik
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Специалистам столичной ветклиники удалось спасти жизнь наевшемуся мусора коту по кличке Котлета. Ему сделали операцию на кишечнике, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, хозяева кота заметили, что их питомец стал вялым и ничего не ест. В ветклинике на рентгеновском снимке специалисты увидели в желудке животного несъедобные предметы. После этого ветврачи провели коту операцию и достали два инородных тела, которыми был буквально забит кишечник кота.

Предположительно, Котлета вытащил из мусорного ведра и съел нечто, похожее на оболочку от сосисок и кусок резинового уплотнителя. После хирургического вмешательства коту назначили капельницы и оставили в стационаре для дальнейшего восстановления.

Вскоре Котлета поправился, к нему вернулись бодрость и аппетит. Владельцы забрали питомца домой.

Ранее видео с камеры наблюдения поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, из которого высадили кота Твикса , появилось в Сети. По видеозаписи можно отследить хронологию трагической истории животного, высаженного из поезда в Кирове.

Животные Москва
25 января 2024, 10:47
Звезду «Папиных дочек» увезли на скорой с репетиции в Москве
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В Москве в театре «Ленком» во время репетиции актер Андрей Леонов сломал палец. Ему пришлось вызывать скорую помощь и ехать в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, звезда «Папиных дочек» случайно прищемил палец дверью. Репетицию прервали и вызвали медиков. В больнице актеру сделали рентген, на снимке оказался перелом кости. Врачи наложили гипс Леонову и отправили долечиваться домой.

Супруга актера подтвердила Mash, что спектакль с участием Леонова «Поминальная молитва», который намечен на 26 января, отменять не будут.

Накануне в Москве во время соревнований среди юниоров фигуристка упала с поддержки и ударилась головой об лед. Ее экстренно увезли на скорой в больницу. Во время поддержки партнер не удержал фигуристку и она рухнула вниз, сильно ударившись головой.

Театры Актеры Москва
25 января 2024, 10:33
Авторский маршрут от хореографа появился на портале «Узнай Москву»
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На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Гостям предложат остановиться у Театра имени Маяковского, а еще одним пунктом маршрута станет Московская государственная консерватория имени Чайковского. Во время прогулки предусмотрено посещение дома 100 роялей и храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Завершающей точкой пути станет экскурсия около здания МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

«Новый маршрут - часть спецпроекта, посвященного юбилею Школы-студии МХАТ, в которой Алла Сигалова на протяжении многих лет заведует кафедрой пластического воспитания», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Жители и гости мегаполиса смогут прогуляться по московским лабиринтам жизни заслуженной артистки России, увидеть знаменательные исторические места, которые связаны и с другими популярными артистами.

Интерактивная карта включает все точки маршрута и дополнительную информацию о каждой локации. Пользователи также смогут пройтись по авторскому маршруту ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и ученицы Олега Ефремова, режиссера Марины Брусникиной.

Москвичи также выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.

Туризм Экскурсии Москва

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