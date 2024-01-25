Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы

«В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт „Алексей Толстой“, который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», - сообщил он.

По его словам, в мегаполисе планомерно проводят ремонт газорегуляторных пунктов. Так, с 2010 года обновили свыше 150 таких объектов из 450 работающих.

Специалисты заменили устаревшее оборудование на отечественное мощностью 2,5 тысячи кубометров в час, модернизировали подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.

Ранее в центре Москвы проложили тоннель для подводного газопровода «Голутвинский».