Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтировали

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В Западном округе Москвы в Раменках закончили капитальный ремонт в круглом жилом здании, расположенном на улице Довженко. В доме поменяли старые инженерные системы - магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Во время капремонта рабочие обновили фасад и повысили его энергоэффективность по современной технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Такой способ используют в столице для ремонта фасадов панельных домов, которые изначально облицевали мелкоразмерной плиткой.

Капремонт провели в несколько этапов, начиная с промывки стен. Фасад покрасили и загерметизировали межпанельные швы. Затем рабочие приступили к ремонту балконов и подъездов. В холлах ветхие окна заменили на пластиковые.

Необычную высотку возвели в 1976 году. В ней 26 подъездов и больше 900 квартир. Диаметр круглого дома составил 155 метров.

Ранее москвичам сообщили, что специалистам удалось за этот год отремонтировать 14 тысяч подъездов в столице. В обязательный перечень работ вошли покраска входных групп, потолков и стен.