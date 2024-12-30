30 декабря 2024, 16:15

Красную площадь закроют для посещения на Новый год

РИА «Новости»
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Посетители не смогут попасть на Красную площадь в центре Москвы с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Исключение составит каток возле ГУМ, он продолжит работать по собственному расписанию.

«МВД России по Москве информирует о том, что Красная площадь закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2025 года», - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил руководителей ряда государств с Рождеством и наступающим Новым годом.

Поздравления российского лидера получили главы стран СНГ: президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Новый год Красная площадь Москва
29 декабря 2024, 13:16
Ликсутов: новый инженерный центр построили на юге Москвы по программе МаИП
РИА «Новости»
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Новый инженерный центр появился на юге Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В районе Нагатино-Садовники в рамках МаИП возвели инженерный центр, где будут разрабатывать и производить электронные автокомпоненты», - добавил он.

Площадь предприятия составила около 17 тысяч квадратных метров, на него смогут устроиться примерно 500 человек. Московский фонд промышленности и предпринимательства выделил инвестору для этого льготный кредит под 3% годовых, а городское правительство - земельный участок площадью 0,14 гектара по ставке рубль в год.

«В новом здании будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инспекторы Комитета государственного строительного надзора контролировали все этапы работы и провели 29 выездных проверок. Только после них объекту разрешили ввод в эксплуатацию.

Всего в Москве реализуют более 90 масштабных инвестпроектов, по которым создадут свыше 60 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва
16 декабря 2024, 08:44
Власти не исключили введения платного проезда на МСД для москвичей
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На Московском скоростном диаметре (МСД) могут ввести платный проезд для жителей столицы. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Введение платы за проезд на МСД рассматривают как один из вариантов решения проблемы загруженности трассы.

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», - пояснил Ликсутов.

МСД соединяет между собой север, восток и юг столицы в обход центра города. Сейчас для машин с номерами Москвы и Московской области проезд по этой трассе бесплатный, а для транспортных средств из других регионов - 950 рублей. По данным столичного департамента транспорта, ежедневно по диаметру проезжает 400 тыс. транспортных средств, из них транзитных - около 1%.

На данный момент в Москве функционируют две платные трассы: проспект Багратиона, соединяющий деловой центр «Москва-Сити» и МКАД, и МСД. В сентябре этого года власти увеличили штрафы за неоплату проезда по ним.

Деньги Максим Ликсутов Москва
08 декабря 2024, 10:49
Москве пообещали суточный рекорд по осадкам
РИА «Новости»
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За последние сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков. Метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале допустил установление суточного рекорда по этим показателям. Снегопад, по его словам, не прекратится и ослабеет только к понедельнику.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало девять миллиметров осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10 миллиметров, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря, который держится с 1988 года, когда было 15 миллиметров», - пояснил Тишковец.

До конца дня столичные сугробы, добавил метеоролог, вырастут на 3-5 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0… -2 градуса.

Выпавшее за сутки в московском регионе осадки Тишковец назвал аномальными. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 14 миллиметров при месячной норме в 52, на Балчуге - шесть миллиметров, а в Тушино - 18.

«В Подмосковье наиболее интенсивные снегопады прошли в Волоколамске и Ново-Иерусалиме (по 18 миллиметров), Клину (17 миллиметров), Можайске (16 миллиметров), Наро-Фоминске (13 миллиметров)», - уточнил метеоролог.

Накануне в Роскосмосе показали снимок накрывшего Москву циклона.

Рекорды Снегопад ВДНХ Москва
07 декабря 2024, 12:27
Ликсутов: в Москве установили первые «промышленные» елки
РИА «Новости»
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В Москве впервые установили новогодние ели, которые оформили в промышленной тематике. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Высота праздничных деревьев - 12 метров. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов отметил, что их украсили игрушками в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в столице товаров.

«Это не только красиво, но и символично, ведь Москва - исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России», - подчеркнул он.

На сегодняшний день в городе работают свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудоустроены более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают порядка 150 малых, средних и крупных предприятий, которые производят разнообразные товары, занимаются активным внедрением инноваций и наращивают выпуск своей продукции.

Он отметил, что праздничную атмосферу в городе к Новому году создают по поручению мэра Сергея Собянина. Впервые установленные «промышленные» ели украсили игрушками, каждая из которых представляет отрасль столичной промышленности.

«До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах», - пояснил Ликсутов.

Ели установили в местах, пользующихся популярностью как среди горожан, так и среди туристов. Первое новогоднее дерево установили на территории ВДНХ, второе - в деловом центре «Москва-Сити».

Новый год Сергей Собянин Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов ВДНХ Москва

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