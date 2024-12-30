Красную площадь закроют для посещения на Новый год

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Новый инженерный центр появился на юге Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В районе Нагатино-Садовники в рамках МаИП возвели инженерный центр, где будут разрабатывать и производить электронные автокомпоненты», - добавил он.

Площадь предприятия составила около 17 тысяч квадратных метров, на него смогут устроиться примерно 500 человек. Московский фонд промышленности и предпринимательства выделил инвестору для этого льготный кредит под 3% годовых, а городское правительство - земельный участок площадью 0,14 гектара по ставке рубль в год.

«В новом здании будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инспекторы Комитета государственного строительного надзора контролировали все этапы работы и провели 29 выездных проверок. Только после них объекту разрешили ввод в эксплуатацию.

Всего в Москве реализуют более 90 масштабных инвестпроектов, по которым создадут свыше 60 тысяч рабочих мест.