Козлы из Южного Бутова в Москве начали объедать птиц

На кадрах видно, как трем козлам с легкостью удается, встав на задние копыта, дотянуться до кормушек на деревьях. Они мордами залезают в самодельные конструкции для пернатых и подъедают из них корм.

Козлы вредят не только птицам, но и автолюбителям. В социальных сетях распространили множество видео, на кадрах которых животные запрыгивают на машины и портят их.

По информации СМИ, хозяин козлов - 76-летний пенсионер, который живет рядом в частном доме. В прошлом году очевидцы запечатлели на камеру смартфонов драку этих животных.