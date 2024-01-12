12 января 2024, 16:42

Козлы из Южного Бутова в Москве начали объедать птиц

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В московском районе Южное Бутово «бродячие» козлы повадились разворовывать кормушки для птиц. Очевидец поделился с «360» видеороликами с наглыми животными.

На кадрах видно, как трем козлам с легкостью удается, встав на задние копыта, дотянуться до кормушек на деревьях. Они мордами залезают в самодельные конструкции для пернатых и подъедают из них корм.

Козлы вредят не только птицам, но и автолюбителям. В социальных сетях распространили множество видео, на кадрах которых животные запрыгивают на машины и портят их.

По информации СМИ, хозяин козлов - 76-летний пенсионер, который живет рядом в частном доме. В прошлом году очевидцы запечатлели на камеру смартфонов драку этих животных.

Животные Москва
12 января 2024, 15:09
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до конца недели
РИА «Новости»
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных. Гололедица в регионе сохранится до 14 января, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.

Водителей и пешеходов призвали быть аккуратнее в непогоду.

На ближайших выходных столицу также накроют морозы. Москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы.

Тем временем после обильного снегопада на улицах продолжают работать коммунальщики. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи. Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
12 января 2024, 13:54
Компания из Москвы ускорила выпуск пластиковых окон благодаря нацпроекту
Freepik
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Московской компании «Домком» за полгода удалось сократить время выпуска пластиковых окон из поливинилхлорида (ПВХ) на 50%. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Производительность труда», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На первом этапе нацпроекта предприятие в пилотном режиме попробовало усовершенствовать процесс сборки пластиковых окон, на долю которого приходится свыше 10% от общего дохода предприятия.

Сотрудники компании вместе с экспертами избавились от основных производственных потерь. В частности, переоборудовали зону упаковочных материалов. Теперь поиск комплектующих вместо семи минут занимает одну.

Специалисты пересмотрели способы хранения, сделав его адресным. Это позволило сделать склад удобнее, более качественно управлять запасами и исключить простаивание производства.

В итоге компания сократила время на производство с 13,5 до семи часов, а объем выпускаемой продукции увеличила с 29 до 35 штук в час.

Цех, принявший участие в пилотном потоке, начал производить до семи тысяч готовых изделий в месяц вместо 5,5 тысячи.

Ранее правительство Москвы подписало соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда» с тремя крупными столичными компаниями. Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции.

Бизнес Нацпроекты Москва
12 января 2024, 11:39
Аномальное похолодание придет в Москву на выходных
РИА «Новости»
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В выходные москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы. Об этом «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что все выходные будет солнечная и морозная погода, снегопада не ожидается.

«Самые низкие температуры - в субботу, ночью до 26-28 градусов мороза, дневная температура - около -20. Ночь на воскресенье тоже будет холодная», - рассказал синоптик.

Однако москвичам придется потерпеть только два дня холодной погоды. Уже вечером в воскресенье в столице потеплеет. В понедельник в город придет очередная волна тепла, будет -1…-6 градусов.

Синоптик отметил, что в целом январь был намного холоднее положенного, средняя температура составила -20 градусов.

«Такого не было с 1987 года», - подчеркнул он.

В пятницу москвичам пообещали снег и мороз до -13 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
12 января 2024, 11:34
Коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве
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В Москве после обильного снегопада на улицах продолжают работать коммунальщики. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В мегаполисе работает снегоуборочная и погрузочная техника. По всей Москве с улиц и дворов вывозят снег, расчищают лотковые зоны и парковки.️ Представители комплекса призвали водителей быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.

Места проведения работ огородили сигнальными лентами и выставили специальные ограждения. Пешеходов попросили проявлять бдительность и не заходить за ограждения.

Синоптики спрогнозировали, что небольшой снег продолжит идти в пятницу. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», - говорится в сообщении.

Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам. Специалисты также чистят от снега и наледи крыши многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий и водосборные желоба.


Снегопад Погода в Москве Москва

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