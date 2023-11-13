Комплекс онкобольницы № 62 запланировали открыть в «Сколкове» в Москве в 2025 году

В 2025 году на территории инновационного центра «Сколково» планируют открыть новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Об этом АГН «Москва» сообщил мэр столицы Сергей Собянин после осмотра учреждения.

«Здесь уже на сегодняшний день основной корпус построен на 60%, и вспомогательный - начато строительство. Но я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый, и вспомогательный реанимационные корпуса», - рассказал он.

Их общая площадь превысит 60 тысяч квадратных метров. Амбулаторно стационарный корпус будет рассчитан на 525 коек, а операционно-реанимационный - на 26.

Больницам Москвы и области, которые занимаются пациентами с раком, уделяют особо внимание, а медицинские учреждения регулярно обновляют. Например, в больницу в Солнечногорске в начале ноября поступили новые аппараты УЗИ.