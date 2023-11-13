Корпус МГУ закрыли из-за вспышки кори — СМИ
Один из корпусов Московского государственного университета имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у первокурсника с факультета мировой политики, передал Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, остальных студентов вуза обследуют. На карантин закрыли первый учебный корпус, расположенный на Ленинских горах. Всего он насчитывает 11 факультетов. Студентов перевели на дистанционное обучение.
В конце мая МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Студентов отправили на дистанционное обучение. Из-за подобного случая заболевания студентов одного из корпусов Московского государственного университета (МГУ) перевели на удаленку.