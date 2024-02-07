07 февраля 2024, 11:45

Корь выявили у студента РТУ МИРЭА в Москве

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В Российском технологическом университете МИРЭА у студента обнаружили корь. Из-за инфекции обучающихся перевели на удаленку, сообщили в пресс-службе вуза.

«Учебные занятия будут переведены в дистанционный формат в кампусе на проспекте Вернадского, № 78», - говорится в сообщении.

Представители университета уточнили, что в кампусе проведут санитарно-противоэпидемические мероприятия из-за выявления кори у студента. Дистанционное обучение запланировано на 9, 10 и 12 февраля. Затем занятия вернут к очному формату по расписанию.

Накануне, по информации Telegram-канала Mash, в РУДН и РГУ имени Косыгина также объявили карантин. Причиной тому послужили выявленные случаи заражения корью. Вузы временно закрыли для посещений из-за того, что большая часть студентов и преподавателей не сделали прививку от кори. Дистанционный формат обучения продлится до 8 февраля.

Болезни Врачи Студенты Москва
07 февраля 2024, 12:06
Три зенитных фонаря воссоздали в Московском дворце пионеров
РИА «Новости»
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В Московском дворце пионеров, расположенном на Воробьевых горах, восстановили три зенитных фонаря. Об этом сообщил столичный департамент капитального ремонта.

Перед началом реставрационных работ зимний сад здания украшали световые купола искаженной формы, с неоригинальной расстекловкой. Во время ремонта в 1980-е годы стекло в них убрали и поставили вместо него пластиковые элементы.

Зенитные фонари диаметром в восемь метров проектировались как элементы, создающие в зимнем саду главного корпуса эффект присутствия под открытым небом.

«По задумке авторов, они должны наполнять пространство естественным светом, поэтому в процессе работ их полностью заменили», - рассказали в пресс-службе департамента.

Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду. Над установкой каждого из трех куполов работала команда из 20 профессионалов.

Ранее фонд капремонта Москвы отреставрировал более 20 домов , где жили поэты и писатели - Исаковский, Есенин и другие.

Благоустройство Реставрация Москва
07 февраля 2024, 10:19
Две новые поликлиники приняли первых пациентов на северо-востоке и юге Москвы
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С января этого года в Москве открылись две новые поликлиники. Медучреждения приняли первых пациентов на Ленской и Автозаводской улицах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Ленской улице, 21А работают филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11. На Автозаводской улице, 23с177 - новые филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61», - уточнил он.

По словам главы города, медучреждения будут обслуживать свыше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, включая 17 тысяч детей.

Новые поликлиники обустроили по московскому стандарту. Учреждения оснастили современным оборудованием и понятной навигацией, оборудовали зоны ожидания для посетителей и комнаты отдыха для персонала. В штате работают наиболее востребованные специалисты.

Мэр добавил, что в общей сложности в мегаполисе начали работать 20 новых поликлиник по московскому стандарту, 13 из них - в прошлом году. Также продолжается капитальный ремонт в устаревших поликлиниках. Сейчас уже обновили 200 таких медучреждений, в 2024-м реконструируют еще 100.

Московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Машины возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.

Поликлиники Сергей Собянин Москва
07 февраля 2024, 10:07
Ефимов: объекты бытового обслуживания и ветклиника появятся в Москве в рамках инвестпроекта
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Столица выделила инвестору участок площадью 0,42 гектара в Раменках под масштабный инвестиционный проект — строительство многофункционального комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На западе столицы в рамках МаИП построят многофункциональный комплекс площадью 10,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся торговый центр, ветеринарная клиника и объекты бытового обслуживания», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что с инвестором заключили договор аренды на пять лет. За этот срок компания должна построить объект и ввести его в эксплуатацию, отметил заместитель мэра Москвы.

Новый многофункциональный комплекс возведут на улице Лобачевского, вблизи владения 106. Сейчас этот участок свободен от застройки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, город без торгов предоставил инвестору землю под возведение многофункционального комплекса.

«После завершения строительства москвичи смогут посещать магазины и предприятия бытового обслуживания в шаговой доступности от своих домов», - обратил внимание Гаман.

С 2016 года на статус МаИП могут претендовать объекты, строительство которых позволяет повышать число рабочих мест в столице, развивать инфраструктуру и увеличивать инвестиции в экономику города. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным и высокотехнологичным производствам, социальной и спортивной инфраструктуре.

Недвижимость Москва
07 февраля 2024, 09:08
Собянин заявил о предпринимательском буме в Москве
Freepik
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Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы. Кафе и магазины, бытовые услуги и такси, недвижимость и ремонт, наука и инновации», - подчеркнул он.

На начало этого года в мегаполисе работало примерно 885 тысяч малых и средних компаний, включая 180 тысяч, созданных в 2023-м.

Глава города уточнил, что они принесли в бюджет около 977 миллиардов рублей налогов. В прошедшем году в реестре МСП на 2,3% стало больше юридических лиц - до 466 тысяч. Число индивидуальных предпринимателей возросло на 11% - до 418,1 тысячи ИП.

Бизнесмены на 7,2% больше трудоустроили сотрудников, чем в 2022-м. Самым массовым сектором ИП по-прежнему остается торговля, в ней занято более 132,8 тысячи человек или 31,8% предпринимателей. На втором месте разместились представители профессиональной, научной и технической деятельности. Замкнула тройку лидеров сфера недвижимости. В рейтинге также оказались такие отрасли, как транспорт, информация и связь.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.

Бизнес Сергей Собянин Москва

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