15 мая 2024, 15:28

Конструктив здания делового центра возвели в СЗАО в рамках городской программы

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Строители завершили монолитные работы в офисном центре на северо-западе столицы. Деловой объект появится в Хорошево-Мневниках в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В 2021 году город заключил с инвестором соглашение о возведении на улице Шеногина делового центра взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Конструктив здания полностью возвели.

«Строители приступили к фасадным и кладочным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году. Трудоустроиться туда смогут более 1,6 тысячи человек», - отметил Овчинский.

Бизнес-центр с 24 этажами и подземным паркингом станет частью инфраструктуры ЖК Sydney City. В здании обустроят офисные помещения и торговую галерею. Там также появятся современные системы безопасности. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Сейчас начинается самая интересная часть работы над зданием, заявил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников. В ближайшее время она продемонстрирует архитектурные решения центра. Здание выполнено по индивидуальному проекту, но одновременно с этим гармонично вписано в городскую среду.

«К центру будут организованы пешие и автомобильные пути, которые свяжут его с жилым комплексом и всем районом», - подчеркнул Пшеничников.

Кроме офисов и торговых пространств в многофункциональном комплексе создадут зону общественного питания, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В здании обустроят помещения бытового назначения.

«Общая площадь застройки составит около 75 тысяч квадратных метров», - уточнила Княжевская.

Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы возведут свыше 50 офисно-деловых зданий. В результате появится более 140 тысяч рабочих мест. За четыре года реализации программа охватила почти все районы столицы.

Московское правительство заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предлагают простроить более 4,5 миллиона «квадратов» недвижимости: новые промышленные предприятия, торговые и офисные объекты, логистические комплексы, учреждения культуры, спорта и образования.

В совокупности в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,4 триллиона рублей. Это позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест в большинстве сфер городской экономики.

Строительство Москва
14 мая 2024, 10:08
Ефимов: набережную Южного порта в Москве расширят в 1,5 раза
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Территория Южного порта представляет собой один из самых масштабных проектов редевелопмента в Москве. Ширину набережной увеличат в 1,5 раза за счет системы понтонов. Такая возможность появилась благодаря частным инвестициям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны „Южный порт“ протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии», - подчеркнул он.

Инфраструктура станет доступна жителям столицы, вход на набережную сделают открытым.

Системы понтонов и их наполнение - один из самых частых приемов в благоустройстве набережных во всем мире. Понтон является многофункциональной и эффективной конструкцией, которая легко монтируется, выдерживает ветровую и волновую нагрузку и адаптируется к изменениям уровня воды.

Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в Москве - приблизить воду к людям. Благоустройство береговой линии бывшей промзоны «Южный порт» - образцовый пример использования прогрессивных урбанистических практик, заявил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

«Понтон позволяет потрогать воду, оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие», - подчеркнул он.

Понтонные конструкции не только расширят набережную, но и дополнят необычными общественными пространствами: плавучими территориями, бассейном с чистой водой и подогревом, открытыми соляриями с шезлонгами и зонами для занятий спортом на свежем воздухе.

Последовательность рекреационных локаций продолжат музеи, театры, уютные кафе с террасами и бутиками, большой амфитеатр, открытая площадка для мероприятий, детские площадки и парк с объектами ленд-арта. На набережной появится крупнейшая в Москве марина на 200 яхт и еще несколько причалов для 50 легкомоторных судов.

Благоустройство Строительство Москва
12 мая 2024, 12:27
В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест благодаря городской программе МПТ
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В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест в промышленных комплексах и технопарках благодаря реализации городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект реализуется на основании постановления мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник назвал одно из преимуществ программы.

«Это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому более 16 тысяч жителей столицы смогут трудоустроиться рядом с домом.

В ЗелАО появится более трех тысяч рабочих мест за счет строительства технопарка «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и четырех промышленных комплексов в районе Савелки.

В ТиНАО создадут около пяти тысяч рабочих мест благодаря строительству технопарков «Крекшино» и «Сенькино», комплекса по производству модульных зданий и завода по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.

Эта программа реализуется с 2020 года, охватив все районы Москвы. Правительство заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в частности, офисных и торговых объектов, спортивных и культурных учреждений.

В создание более 210 тысяч новых рабочих мест привлекут свыше 1,4 триллиона рублей, причем во всех сферах экономики.

В Южном Бутове появится не менее 1,8 тысячи мест после строительства промышленного парка, в Молжаниновском районе столицы - более 1,5 тысячи после возведения технопарка и промкомплекса, в Очаково-Матвеевском - более двух тысяч человек смогут трудоустроить на два производственных комплекса.

Еще более 2,5 тысячи рабочих мест появится в Марьиной Роще и в районе Покровское-Стрешнево. Частные инвесторы вложатся в строительство промкомплекса в составе технопарка и завода по производству архитектурного бетона и изделий из него.

Инвестиции Строительство Работа Сергей Собянин Промышленность Технологии Москва
12 мая 2024, 12:09
Ефимов: хаб для занятий экстремальными видами спорта появится на западе Москвы
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Матвеевский жилой кластер в рамках благоустройства получит собственный спортивный хаб для любителей экстрима. Возведением площадки займется инвестор и завершит работы к третьему кварталу 2025 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Очаково-Матвеевское появится спортхаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Работы планируется полностью завершить в третьем квартале 2025 года. Строительство спортивного пространства запланировано в рамках благоустройства Матвеевского кластера, который даст городу более 1,4 миллиона квадратных метров жилья», - заявил он.

Новая площадка предназначена для любителей катания на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах. Одна из зон полностью повторит городскую среду с лестницами, перилами и скатами. В другой расположат чаши для катания, разделенные по возрастам юных спортсменов. Одновременно на площадке смогут заниматься до 100 человек.

Главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов пояснил, что все пространство спортивного хаба организуют так, чтобы посетители могли свободно передвигаться между площадками и проезжать по всей трассе.

«Зоны для катания будут напоминать плавное движение реки, по берегам которой устроят зоны отдыха с амфитеатрами и теневыми навесами. На южном краю появится освещенная площадка для мини-футбола и стритбола со специальным резиновым покрытием и разметкой, а также небольшими трибунами», - добавил он.

Спортивный хаб окружат газонами с деревьями и кустарниками. Продуманная система освещения сделает посещение площадки комфортным в любое время. Заниматься спортом там смогут жители комплексов «Матвеевский парк», «Большая Очаковская 2», «Новое Очаково» и Vangarden, построенных компанией «ПИК».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что в Очаково-Матвеевском началось строительство школы на тысячу учеников, а в районах Можайский и Раменки появятся новые образовательные комплексы. Кроме того, в по программе реновации в Западном административном округе Москвы идет строительство и проектирование 46 новых домов, предназначенных для 40 тысяч жителей.

Спортсмены Благоустройство Строительство Москва
12 мая 2024, 10:17
Бархота: запуск культурно-досуговых центров обогатит социнфраструктуру в Москве
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Культурно-досуговый центр «Полярный» появится в Южном Медведкове уже в этом году. Сейчас здесь идут отделочные работы и монтаж инженерных систем, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании предусмотрели репетиционный, камерный, зрительный залы на 300 мест, площадки для танцев и спорта. Будут работать студии для фотосъемки и звукозаписи и зона настольных игр.

Кроме того, в «Полярном» оснастят центр технического развития и аудитории прикладного творчества. Появятся возможности для организации временных выставок - для них также создали специальные пространства.

«Южное Медведково - крупный и динамично растущий район. Запуск культурно-досугового центра позволить обогатить социальную и культурную инфраструктуру района», - отметил независимый экономист Андрей Бархота.

По его оценке, подобные объекты позволяют реализовать творческий потенциал москвичей, удовлетворить спрос на культурные услуги и раскрывать таланты.

Кроме того, культурно-досуговые центры выполняют важные социально-психологические функции, указал он. Речь идет в первую очередь о профилактике депрессии и фрустрации.

«Деятельность центров позволяет жителям познакомиться и узнать об увлечениях друг друга, а впоследствии и реализовать свои творческие замыслы в кооперации с другими посетителями», - выразил уверенность Бархота.

Сеть культурно-досуговых центров и школ искусств планируют и дальше развивать по всей Москве, отметил Собянин. В 2024–2026 годах в городе возведут 12 подобных центров в разных районах.

Сергей Собянин Москва

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