Конструктив здания делового центра возвели в СЗАО в рамках городской программы

В 2021 году город заключил с инвестором соглашение о возведении на улице Шеногина делового центра взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Конструктив здания полностью возвели.

«Строители приступили к фасадным и кладочным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году. Трудоустроиться туда смогут более 1,6 тысячи человек», - отметил Овчинский.

Бизнес-центр с 24 этажами и подземным паркингом станет частью инфраструктуры ЖК Sydney City. В здании обустроят офисные помещения и торговую галерею. Там также появятся современные системы безопасности. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Сейчас начинается самая интересная часть работы над зданием, заявил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников. В ближайшее время она продемонстрирует архитектурные решения центра. Здание выполнено по индивидуальному проекту, но одновременно с этим гармонично вписано в городскую среду.

«К центру будут организованы пешие и автомобильные пути, которые свяжут его с жилым комплексом и всем районом», - подчеркнул Пшеничников.

Кроме офисов и торговых пространств в многофункциональном комплексе создадут зону общественного питания, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В здании обустроят помещения бытового назначения.

«Общая площадь застройки составит около 75 тысяч квадратных метров», - уточнила Княжевская.

Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы возведут свыше 50 офисно-деловых зданий. В результате появится более 140 тысяч рабочих мест. За четыре года реализации программа охватила почти все районы столицы.

Московское правительство заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предлагают простроить более 4,5 миллиона «квадратов» недвижимости: новые промышленные предприятия, торговые и офисные объекты, логистические комплексы, учреждения культуры, спорта и образования.

В совокупности в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,4 триллиона рублей. Это позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест в большинстве сфер городской экономики.