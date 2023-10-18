Консервацию плавающих фонтанов на Водоотводном канале завершили в Москве
В Москве завершили консервацию всех 17 плавающих фонтанов, расположенных на Водоотводном канале. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Фонтаны находились по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста между Кадашевской и Болотной набережными.
Для выполнения работ использовали специальную технику, состоящую из самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов. С помощью нее прошел демонтаж модулей, каждый из которых весил около 300 килограммов. Далее конструкции транспортировали на склад для проведения технического обслуживания.
Также в столице началась консервация фонтана «Дружба народов» на Центральной аллее ВДНХ.
Ранее стало известно о том, что сезон фонтанов завершился в Подмосковье. В этом году фонтаны перестали работать 16 октября. Всего в регионе этим летом действовал 241 фонтан.