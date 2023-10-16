Консервацию фонтана «Дружба народов» начали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к консервации фонтана «Дружба народов» на Центральной аллее ВДНХ. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Декоративное сооружение стали готовить к зимнему сезону.
«Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры», - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, специалисты проверят инженерные коммуникации и насосное оборудование, а также демонтируют подводную подсветку и струеобразующие элементы. Кроме того, перед наступлением холодов скульптуры закроют в деревянные короба.
В зимний период будет проходить регулярное техническое обслуживание фонтана, при необходимости состоятся ремонтные работы на конструкциях и системах.
Ранее демонтаж плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве.