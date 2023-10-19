Консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве
В Москве началась консервация сегментных фонтанов, расположенных у Монумента Победы на Поклонной горе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Из трех чаш фонтанов между Главной аллеей Парка Победы и Аллеей Артиллеристов уже слили воду. Рабочие начали их промывку с помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства, которым также очистят парапеты и внешние инженерные коммуникации.
В работах задействовали шесть специалистов ГБУ «Гормост» и две поливомоечные машины. Полная промывка и консервация гидросооружений займут пять дней. Эти меры необходимы для поддержания в рабочем состоянии и сохранения эстетического вида фонтанов у Монумента Победы.
Ранее в Москве завершили консервацию плавающих фонтанов на Водоотводном канале.