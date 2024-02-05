05 февраля 2024, 10:39

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» стартовал в Москве

Freepik
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В Москве начали принимать заявки на VI городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Он рассчитан на участников от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Что нарисовать - решают сами конкурсанты. Это могут быть любые объекты, находящиеся в районе, где живет участник: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и не только», - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкурс нацелен на то, чтобы школьники научились любить и беречь наследие районов, в которых они проживают, а также на новое восприятие привычной окружающей среды. При этом дети самостоятельно могут выбрать, какие объекты для них действительно важные, достойные звания наследия своего района.

По словам главы города, популярность конкурса ежегодно растет. В прошедшем году москвичи прислали 3,5 тысячи рисунков. В общей сложности с 2019 года в конкурс собрал более 12 тысяч участников, лауреатами стали примерно 800 детей.

Желающим принять участие в VI городском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района» нужно отправить заявку до 14 апреля. Претендентам необходимо прислать на сайт наследиемоегорайона.рф работу в формате А3, написанную гуашью или акварелью. Там же можно подробнее ознакомиться с условиями конкурса и впоследствии увидеть список победителей.

Юные москвичи также могут раскрыть свои таланты в столичных школах искусств. В них учатся не только музыке и рисованию, но и хореографии, цирковому и театральному мастерству.

Дети Художники Сергей Собянин конкурсы Москва
05 февраля 2024, 10:51
Путевые стены на станции метро «Красносельская» отреставрируют в Москве
РИА «Новости»
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Рабочие приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро в Москве. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Недавно был отреставрирован барельеф на „Новокузнецкой“, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен „Красносельской“», - пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты постараются добиться максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Работы будут проводить ночью, чтобы не препятствовать движению составов. Закончить реставрацию планируется летом 2024 года.

В Москве также строятся новые станции. Так, конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии метро планируют открыть до конца этого года.

Реставрация Метро Метро Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 10:11
Три десятка детсадов и школ появятся в Новой Москве в этом году
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В этом году в ТиНАО планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Проектами предусмотрены просторные залы для занятий физкультурой и проведения мероприятий», - уточнил он.

Глава города отметил, что возле школ благоустроят территории, создадут спортивные зоны.

Детские сады оборудуют удобными групповыми ячейками. Также там появятся спальни, буфеты, залы для занятий, методические и медицинские кабинеты.

Все здания адаптируют для детей-инвалидов, добавил мэр.

В Москве также возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. В частности, на Левобережной улице построят дома, школу на 550 учеников и детский сад для 175 детей.

Школы Детские сады Сергей Собянин ТиНАО
05 февраля 2024, 09:42
Московский зоопарк подготовил мероприятия в честь юбилея
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Московский зоопарк 12 февраля отметит 160-летие. В честь праздника для посетителей подготовили специальную программу, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Московский зоопарк, один из старейших в Европе, был основан в 1864 году. Тогда в нем находилось около 300 обитателей, а сегодня их количество выросло до восьми тысяч», - отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для детей и взрослых в зоосаде ученые проведут несколько встреч, посвященных животным. Лекции состоятся в детском лектории 10, 17 и 24 февраля, а также 2 и 9 марта. Ведущий зоолог 10 февраля расскажет о мануле, который на протяжении 30 лет остается символом и талисманом зоопарка. Слушатели узнают историю появления второго названия животного - палласов кот, почему его практически невозможно приручить и как зимует животное.

Лекцию об особенностях жизни оленей можно будет послушать 17 февраля. Ознакомиться с увлекательным миром фауны Южной Америки предложат 24 февраля. Ведущий зоолог террариума Московского зоопарка 2 марта расскажет гостям о рептилиях, в том числе о питонах, не уступающих по величине анаконде. Заключительную лекцию цикла «Зоопарк крупным планом» можно будет посетить 9 марта. Слушатели узнают о птицах, которые не только летают, но и передвигаются по земле и воде.

Порядка 1500 детенышей родились в Московском зоопарке за прошедший год. Среди них - панды, капибары, пингвины и многие другие.

Животные Зоопарки Москва
05 февраля 2024, 09:19
Свыше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала года
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С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для использования сервиса нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт». После этого в течение суток активируются бесплатные пересадки. Затем необходимо оплатить первую поездку через валидатор в автобусе, электробусе или трамвае. На протяжении полутора часов можно сделать пересадку или вновь воспользоваться тем же маршрутом без списания денег с карты «Тройки».

Мэр добавил, что в общей сложности за 2022-й пассажиры совершили свыше 6,6 миллиона бесплатных пересадок, сэкономив более 180 миллиона рублей.

Около 200 зарядных станций для электробусов также установят в Москве в 2024 году. В столице уже действуют свыше 340 зарядных станций.

Автобусы Сергей Собянин Дептранс Москвы Москва

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