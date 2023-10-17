Комплекс зданий научного Центра неврологии РАМН достроили в Москве
На северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию комплекс лечебных зданий научного Центра неврологии РАМН. Его строительство началось еще 12 лет назад, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
«В федеральном лечебном учреждении появился современный клинический корпус с конференц-залом, отделениями общей неврологии, интенсивной терапии и операционным блоком с надземным переходом в основное здание научного центра, а также отдельно стоящий патологоанатомический корпус», - уточнил он.
Левкин отметил, что комплекс начали возводить в 2011 году. Однако строительство приостановили на стадии внутренних работ, так как нашли отклонения от утвержденного проекта. После этого объект законсервировали.
Глава департамента добавил, что в прошлом году разработанный проект прошел экспертизу, работы на объекте возобновили, а в сентябре получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что в Москве в этом году закончили возводить 17 медицинских учреждений. В ближайшие три года планируют построить еще 26 таких объектов.