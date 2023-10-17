Комплекс зданий научного Центра неврологии РАМН достроили в Москве

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«В федеральном лечебном учреждении появился современный клинический корпус с конференц-залом, отделениями общей неврологии, интенсивной терапии и операционным блоком с надземным переходом в основное здание научного центра, а также отдельно стоящий патологоанатомический корпус», - уточнил он.

Левкин отметил, что комплекс начали возводить в 2011 году. Однако строительство приостановили на стадии внутренних работ, так как нашли отклонения от утвержденного проекта. После этого объект законсервировали.

Глава департамента добавил, что в прошлом году разработанный проект прошел экспертизу, работы на объекте возобновили, а в сентябре получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в Москве в этом году закончили возводить 17 медицинских учреждений. В ближайшие три года планируют построить еще 26 таких объектов.