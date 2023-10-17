Комплекс водных развлечений открыли в Зеленограде
В Зеленограде открыли курорт со всесезонными бассейнами, детским аквапарком и СПА-комплексом. Он входит входит в сеть комплексов «Термолэнд», сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Основа».
В ведомстве отметили, что курорт подойдет для всей семьи. Там, кроме хаммама и разнообразных саун, есть зона СПА-процедур, соляная пещера, оздоровительные купели.
Кроме этого, под открытым небом будут работать бассейны с подогревом, аквапарки, бани и даже кафе. Кроме того, там поставили шезлонги для отдыха.
Этот проект стал четвертым по счету термальным комплексом «Основы» в Московском регионе.
Ранее ФОК с аквазоной получил разрешение на ввод в эксплуатацию в Зеленограде. Его построили в районе Крюково, на улице Заречная. Площадь здания составила около 6,5 тысячи квадратных метров.