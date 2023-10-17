Комплекс водных развлечений открыли в Зеленограде

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В ведомстве отметили, что курорт подойдет для всей семьи. Там, кроме хаммама и разнообразных саун, есть зона СПА-процедур, соляная пещера, оздоровительные купели.

Кроме этого, под открытым небом будут работать бассейны с подогревом, аквапарки, бани и даже кафе. Кроме того, там поставили шезлонги для отдыха.

Этот проект стал четвертым по счету термальным комплексом «Основы» в Московском регионе.

Ранее ФОК с аквазоной получил разрешение на ввод в эксплуатацию в Зеленограде. Его построили в районе Крюково, на улице Заречная. Площадь здания составила около 6,5 тысячи квадратных метров.