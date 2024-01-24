24 января 2024, 18:59

Комплекс по производству пластиковых карт реконструируют в Зеленограде

Freepik
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Власти Москвы планируют расширить комплекс по производству пластиковых карт в Зеленограде. Об оформлении соответствующей градостроительной документации рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на участке в районе Крюково сейчас располагаются три промышленных комплекса для выпуска пластиковых карт.

«Инвестор планирует расширить его и возвести еще два корпуса общей площадью семь тысяч квадратных метров», - уточнила Княжевская.

Она добавила, что инвесторы проявляют интерес к реализации производственных проектов, которые появляются с завидной регулярностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии технопарков в столице. Например, они ежегодно получают более 200 миллионов рублей налоговых льгот.

Строительство Промышленность Москва
24 января 2024, 18:14
Почти 140 квартир по реновации получили маломобильные москвичи в 2023 году
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В прошлом году обладателями специально оборудованных квартир в Москве стали 138 участников реновации с ОВЗ. В общей сложности в новое жилье переедут примерно пять тысяч инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В 2023 году город передал маломобильным гражданам 138 специализированных квартир в 60 новостройках, которые расположены в 10 административных округах», - заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в домах для людей с ОВЗ обустроили большие холлы, расширили дверные проемы, а также специально оснастили санитарный блок. Для удобства жителей частично установили электрическое оборудование ниже, чем обычно.

Больше всего таких квартир дали маломобильным участникам из Юго-Восточного, Восточного и Юго-Западного округов. Планировки в таких помещениях адаптированы для инвалидов, чтобы они могли сами ухаживать за собой, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке.

Ранее закругленный дом с колоннами и арками также построили по реновации на западе Москвы. В нем разместили 105 квартир.

Инвалиды Реновация в Москве Москва
24 января 2024, 17:06
Строительство электродепо «Южное» вышло на финишную прямую в Москве
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В Москве за 13 лет возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой», - уточнил он.

Глава города отметил, что благодаря новому электродепо «Южное» получится решить важные задачи. Одной из них стало создание вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейшего в России комплекса, где будут обслуживать и ремонтировать вагоны метро.

Кроме того, на самой протяженной и востребованной зеленой ветке запустят новые составы. На втором этапе реконструкции депо «Сокол» перестроят старый корпус, возведенный в 1938 году.

По словам Собянина, электродепо нужны, чтобы открывать новые линии. В этом году запустят «Столбово», а к 2030 году - «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» уже начали обустраивать в Новой Москве. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки.

Строительство Метро Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 15:44
Всех Татьян прокатят бесплатно на канатной дороге в Москве
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Всех Татьян в их день, 25 января, пригласили на воздушную прогулку в кабине Московской канатной дороги. Для студентов также подготовили скидки на поездки, сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

В Татьянин день Московская канатная дорога подарит Татьянам бесплатный скипасс на час на горнолыжных склонах Воробьевых гор. В четверг студентов также ждут скидки 50% на проезд. Для этого нужно предъявить студенческий билет.

Воздушную прогулку можно совершить в рабочие канатной дороги со станций метро «Лужники» или «Воробьевы горы». Желающим покататься нужно на кассе оформить проезд. Подарком можно воспользоваться только один раз в течение дня.

Спорткомплекс и канатная дорога будут работать 25 января с 11:00 до 21:00.

Ранее студентам рассказали о приметах на удачу перед экзаменом. Например, во время всей сессии стоит носить одну и ту же одежду на экзамены и не менять ее.

Студенты Москва
24 января 2024, 15:35
Многофункциональный центр построят на северо-востоке Москвы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Участок Березовой аллеи на северо-востоке Москвы выставят на торги в первом квартале этого года. На нем возведут многофункциональный центр, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки», - уточнил он.

Рядом с участком площадью 0,17 гектара находятся жилые дома и электродепо «Владыкино».

Договор об аренде заключат на четыре года и 10 месяцев. После возведения и оформления здания в собственность у арендатора появится исключительное право на приобретение участка. Принять участие в открытом аукционе смогут все желающие.

Ранее в центре Москвы на торги выставили коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр.

Аукционы Москва

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