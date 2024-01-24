Комплекс по производству пластиковых карт реконструируют в Зеленограде

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По ее словам, на участке в районе Крюково сейчас располагаются три промышленных комплекса для выпуска пластиковых карт.

«Инвестор планирует расширить его и возвести еще два корпуса общей площадью семь тысяч квадратных метров», - уточнила Княжевская.

Она добавила, что инвесторы проявляют интерес к реализации производственных проектов, которые появляются с завидной регулярностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии технопарков в столице. Например, они ежегодно получают более 200 миллионов рублей налоговых льгот.