Комплекс по производству пластиковых карт реконструируют в Зеленограде
Власти Москвы планируют расширить комплекс по производству пластиковых карт в Зеленограде. Об оформлении соответствующей градостроительной документации рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, на участке в районе Крюково сейчас располагаются три промышленных комплекса для выпуска пластиковых карт.
«Инвестор планирует расширить его и возвести еще два корпуса общей площадью семь тысяч квадратных метров», - уточнила Княжевская.
Она добавила, что инвесторы проявляют интерес к реализации производственных проектов, которые появляются с завидной регулярностью.
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