13 ноября 2023, 17:29

Комплекс онкобольницы № 62 запланировали открыть в «Сколкове» в Москве в 2025 году

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В 2025 году на территории инновационного центра «Сколково» планируют открыть новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Об этом АГН «Москва» сообщил мэр столицы Сергей Собянин после осмотра учреждения.

«Здесь уже на сегодняшний день основной корпус построен на 60%, и вспомогательный - начато строительство. Но я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый, и вспомогательный реанимационные корпуса», - рассказал он.

Их общая площадь превысит 60 тысяч квадратных метров. Амбулаторно стационарный корпус будет рассчитан на 525 коек, а операционно-реанимационный - на 26.

Больницам Москвы и области, которые занимаются пациентами с раком, уделяют особо внимание, а медицинские учреждения регулярно обновляют. Например, в больницу в Солнечногорске в начале ноября поступили новые аппараты УЗИ.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва 2023
13 ноября 2023, 17:39
Корпус МГУ закрыли из-за вспышки кори — СМИ
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Один из корпусов Московского государственного университета имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у первокурсника с факультета мировой политики, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, остальных студентов вуза обследуют. На карантин закрыли первый учебный корпус, расположенный на Ленинских горах. Всего он насчитывает 11 факультетов. Студентов перевели на дистанционное обучение.

В конце мая МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Студентов отправили на дистанционное обучение. Из-за подобного случая заболевания студентов одного из корпусов Московского государственного университета (МГУ) перевели на удаленку.

Болезни МГУ Москва 2023
13 ноября 2023, 16:38
Московский коммунальный флот подготовили к зиме
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зимнему периоду коммунального флота. Об этом АГН «Москва» сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершил работу. Суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны», - подчеркнул он.

Теперь специалисты приступят к оценке состояния оборудования, его обновлению при необходимости.

Бирюков добавил, что в период навигации водные коммунальщики ежедневно собирали мусор, ликвидировали загрязнения и убирали иловый осадок. Всего со дна Москва-реки они подняли около 600 тонн отходов.

Москва 2023 Петр Бирюков
13 ноября 2023, 13:15
Москвичам сообщили о наступлении климатической зимы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на отсутствие снега и теплую погоду в Москве уже началась климатическая зима. В метеорологии несколько дат наступления зимы, сообщили на сайте meteovesti.ru.

«Самая простая и понятная - календарная - наступает 1 декабря. Начало астрономической зимы привязано ко дню зимнего солнцестояния, 22 декабря», - указали в материале.

Метеорологическая зима наступает, когда столбики термометра показывают отметки ниже нуля градусов. Климатическая зима - переход через ноль градусов среднесуточной температуры, полученной за 30 лет. При этом даты постоянно колеблются, в каждом регионе они разные.

Из-за потепления климата метеорологи пересчитывают нормы. Даты наступления зимы получаются разные.

В Москве климатическая зима наступила 13 ноября. Действующие нормы говорят о том, что средняя суточная температура составляет 0,0 градусов. Во вторник столбики термометра покажут −0,1 градуса. До конца января-начала февраля температура будет падать, пока не достигнет −6,5 градуса. С 3 февраля средняя суточная температура начнет расти.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. В Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
13 ноября 2023, 13:14
Москва сэкономила 23,4 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
За девять месяцев 2023 года столица сэкономила 23,4 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизе начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок. Об этом сообщила руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 23,4 миллиарда рублей бюджетных средств», - рассказала Багреева.

В период с января по сентябрь 2023 года эксперты выдали более двух тысяч заключений, а заявленная сумма закупок составила более 810 миллиардов рублей.

Проверку достоверности цены проводили для контрактов на сумму более 30 миллионов (в рамках 44-ФЗ) и 50 миллионов (при закупке по 223-ФЗ).

Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю - подрядчиков найдут для строительства, ремонта, благоустройства и других работ.

Бизнес Деньги Экономика Москва 2023

Новости по теме