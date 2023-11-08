Компания ОЭЗ «Технополис Москва» разработала оборудование для водоснабжения Феодосии и Керчи

Он отметил, что вопрос водоснабжения городов Крыма всегда имел большое значение для региона. Инфраструктура, установленная московской компанией, позволит обеспечить водой более 218 тысяч жителей Феодосии и Керчи, обратил внимание Овчинский.

«Компания дала пятилетнюю гарантию на свое оборудование, а ежедневный объем, который оно будет перекачивать, составит не менее 300 тысяч кубических метров воды», - рассказал министр правительства Москвы.

Гидравлические модели корпуса насоса и его рабочего колеса разрабатывали и контролировали при помощи методов вычислительной гидродинамики, учитывая опыт ведущих мировых производителей насосного оборудования. Благодаря этому насосы указанной серии демонстрируют высокий гидравлический КПД во всех диапазонах рабочих характеристик. Производитель обещает, что динамическая балансировка вращающихся частей и подшипники с повышенным ресурсом эксплуатации обеспечат безотказную работу насосных агрегатов на протяжении всего срока службы.

VDR работает в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2015 года, сообщил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев. По его словам, за это время компания выпустила свыше пяти тысяч единиц различного оборудования.

В этом году количество высокотехнологичных рабочих мест, созданных на предприятии, выросло на 40% и превысило 100, отметил Дегтев. Площадь территории, находящейся в аренде у производителя, составляет около двух тысяч квадратных метров.

«Оборудование, аналогичное поставленному в Феодосию и Керчь, но со своими техническими особенностями, ранее было установлено в Ивановской области, где успешно зарекомендовало себя», - обратил внимание гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва».

Столичное предприятие поставляет свою продукцию более чем в 30 городов России. Компания выпускает не только насосные системы, но и высокоточное оборудование для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электронные системы обеззараживания. Продукцию предприятия используют в химической и нефтехимической, горнодобывающей, водоочистной и энергетической отраслях.

Крупные, малые и средние предприятия столицы могут развиваться благодаря комфортным условиям для бизнеса, созданным в городе. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, готовой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день столичным предприятиям доступны свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также компаниям предлагают ряд антикризисных инструментов.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом и льготным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовали свыше 200 высокотехнологичных предприятий, 93 их них приобрели статус резидента, позволяющий получать значительные льготы. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» и «Руднево». Общая площадь этих территорий составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.