Компания FIBBEE за 2023 год увеличила в два раза производство роботов-бариста

Он отметил, что столичные промышленники постоянно наращивают мощности при помощи инновационных идей.

«Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м», - рассказал Гарбузов.

Устройства полностью автоматизируют процесс приготовления напитка - от заказа до выдачи клиенту. Около 62% заказов приходят через мобильное приложение, разработанное компанией. Робот-бариста готовит более 100 чашек кофе в час, отметил Гарбузов.

Основатель компании и ее генеральный директор Александр Хвастунов рассказал о развитии производства.

«За 2023 год мы нарастили объемы производства, а наши роботы приготовили на 34% чашек кофе больше, чем в 2022-м.<…> В 2023 году мы начали поставки роботов в ОАЭ, что помогло нам нарастить показатели по выпуску устройств», - отметил Хвастунов.

В Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, которые дают работу 720 тысячам человек. В столице созданы комфортные условия для развития бизнеса, предприниматели могут воспользоваться многочисленными мерами поддержки.