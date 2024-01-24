24 января 2024, 07:23

Компания FIBBEE за 2023 год увеличила в два раза производство роботов-бариста

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Столичная компания FIBBEE за 2023 год в два раза увеличила производство роботов-бариста. Приготовление кофе полностью автоматизировано, рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что столичные промышленники постоянно наращивают мощности при помощи инновационных идей.

«Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м», - рассказал Гарбузов.

Устройства полностью автоматизируют процесс приготовления напитка - от заказа до выдачи клиенту. Около 62% заказов приходят через мобильное приложение, разработанное компанией. Робот-бариста готовит более 100 чашек кофе в час, отметил Гарбузов.

Основатель компании и ее генеральный директор Александр Хвастунов рассказал о развитии производства.

«За 2023 год мы нарастили объемы производства, а наши роботы приготовили на 34% чашек кофе больше, чем в 2022-м.<…> В 2023 году мы начали поставки роботов в ОАЭ, что помогло нам нарастить показатели по выпуску устройств», - отметил Хвастунов.

В Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, которые дают работу 720 тысячам человек. В столице созданы комфортные условия для развития бизнеса, предприниматели могут воспользоваться многочисленными мерами поддержки.

Кофе Роботы Работа Чиновники Бизнес
23 января 2024, 19:05
Apple оштрафовали за отказ удалить книгу «Майн Кампф»
Freepik
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Таганский суд Москвы вынес постановление о назначении штрафа размером 800 тысяч рублей для Apple за то, что компания не стала удалять книгу «Майн Кампф» из Apple Books. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщило РИА «Новости».

Суд признал Apple Distribution International LTD виновным в повторном нарушении порядка ограничения доступа к информации по российскому закону.

По просьбе юриста компании материалы дела рассматривали в закрытом режиме из-за документов, содержащих коммерческую тайну. Журналистов пустили только на оглашение решения.

Apple Books представляет собой бесплатный сервис от Apple Inc. для чтения электронных книг. Протокол составили за отказ удалить из приложения произведение «Майн Кампф» под авторством Адольфа Гитлера.

Apple также оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. ФАС еще в июле 2022 года признала американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты услуг через App Store.

Штрафы Суд Apple Москва
23 января 2024, 18:53
Дом работников фабрики «Большевик» отремонтировали в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Специалисты обновили построенный в 1949 году в Москве дом работников фабрики «Большевик». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного фонда капитального ремонта (ФКР).

Квартиры в семиэтажном доме на Ленинградском проспекте предназначались для сотрудников находившейся по соседству фабрики «Большевик». Здание построили в стиле советского неоклассицизма. Специалисты привели в порядок фасад и заменили внутренние инженерные системы.

«Работы по обновлению дома начались с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурного слоя», - рассказали в ФКР.

В фонде добавили, что архитектурные элементы и лепнину восстановили по индивидуальному проекту. Места намокания обработали антигрибковым составом и обновили штукатурный слой стен. Кроме того, рабочие отремонтировали балконы, цоколь, навесили новые водосточные трубы, нанесли свежую краску и заменили стояки центрального отопления и холодного водоснабжения.

Ранее в Москве приступили к капитальному ремонту здания Российской академии наук.

Москва
23 января 2024, 17:54
Почти 50 домов по реновации в Москве подключили к сетям за год
Global Look Press
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В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям 49 домов, возведенных по программе реновации. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы по подключению к сети прошли в Косино-Ухтомском, Войковском, Академическом и Лосиноостровском районах.

«В рамках работ проложили более 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Их общая мощность составила более 950 тысяч киловатт», - добавили в пресс-службе ведомства.

Работы провели с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, который применяется в условиях плотной застройки. Это помогло минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации. Кроме того, если на одной из линий произойдут неполадки, то напряжение автоматически подадут по резервной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение столицы.

Москва
23 января 2024, 16:50
Закругленный дом с колоннами и арками построили по реновации на западе Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В районе Фили-Давыдково в Москве построили двухсекционный жилой дом на 105 квартир по программе реновации. О выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию сообщил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Дом возвели на месте старой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находится несколько школ и детских садов и станция метро „Филевский парк“, - рассказал он.

Площадь нового здания на Кастанаевской улице составила 11,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили по 17 однокомнатных и трехкомнатных и 71 двухкомнатную квартиры. Кроме того, для жильцов оборудовали подземный паркинг на 52 машины.

На первых этажах появятся коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали вестибюли с двумя лифтами, колясочными и комнатами консьержа.

Закругленный дом украсили колонны и арки, а фасады облицевали бетонной плиткой и керамогранитными плитами красного, бежевого и серого цветов. Двор закрыли для машин, а внутри появились детские площадки и зоны отдыха, проезды и тротуары.

Всего в 2024 году планируется ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по реновации.

Реновация в Москве Москва

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