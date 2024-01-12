12 января 2024, 11:34

Коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве

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В Москве после обильного снегопада на улицах продолжают работать коммунальщики. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В мегаполисе работает снегоуборочная и погрузочная техника. По всей Москве с улиц и дворов вывозят снег, расчищают лотковые зоны и парковки.️ Представители комплекса призвали водителей быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.

Места проведения работ огородили сигнальными лентами и выставили специальные ограждения. Пешеходов попросили проявлять бдительность и не заходить за ограждения.

Синоптики спрогнозировали, что небольшой снег продолжит идти в пятницу. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», - говорится в сообщении.

Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам. Специалисты также чистят от снега и наледи крыши многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий и водосборные желоба.


Снегопад Погода в Москве Москва
12 января 2024, 11:39
Аномальное похолодание придет в Москву на выходных
РИА «Новости»
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В выходные москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы. Об этом «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что все выходные будет солнечная и морозная погода, снегопада не ожидается.

«Самые низкие температуры - в субботу, ночью до 26-28 градусов мороза, дневная температура - около -20. Ночь на воскресенье тоже будет холодная», - рассказал синоптик.

Однако москвичам придется потерпеть только два дня холодной погоды. Уже вечером в воскресенье в столице потеплеет. В понедельник в город придет очередная волна тепла, будет -1…-6 градусов.

Синоптик отметил, что в целом январь был намного холоднее положенного, средняя температура составила -20 градусов.

«Такого не было с 1987 года», - подчеркнул он.

В пятницу москвичам пообещали снег и мороз до -13 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
12 января 2024, 11:20
Московский производитель смазочных материалов повысил выпускные мощности в 5 раз
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Столичная компания, занимающаяся разработкой и выпуском смазочных материалов и масел, нарастила производственные мощности в пять раз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва - город с развитым производством. Здесь работает свыше четырех тысяч промышленных площадок с общей численностью персонала более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также работает ряд антикризисных инструментов.

Предприятие запатентовало собственную технологию, в которой применяются ионы меди. Она повышает ресурс механизмов и обеспечивает защиту от износа. При работе агрегата ионы меди заменяют элементы отработанного металла. Это позволяет любому механизму функционировать дольше и экономичнее расходовать топливо.

Масла московского производителя используют в различной технике, сообщила заместитель генерального директора по бренду и коммуникациям предприятия Инесса Стеклова. По ее словам, компания каждый год расширяет круг поставок и выходит на новые рынки сбыта. Для обеспечения продукцией промплощадке потребовалось расширение производства.

Московские промпроизводства разрабатывают и создают высокотехнологичные продукты, отметил министр столичного правительства. По его словам, городские предприятия постоянно расширяют ассортимент и обустраивают новые площадки.

«Например, компания „Куппер“ построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов, тем самым увеличив мощности в пять раз», - сказал Овчинский.

«Сейчас происходит процесс финальной настройки оборудования и всей площадки. В ближайшее время мы будем готовы открыть ее», - рассказала Стеклова.

Промышленность Москва
12 января 2024, 10:50
Москвичи в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса
Freepik
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С 2020 года московские онлайн-сервисы для малого и среднего бизнеса стали востребованнее в три раза. С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В прошлом году пользователи интересовались подборкой образовательных материалов для дистанционного обучения «Онлайн-академия 2.0» свыше 46 тысяч раз.

Предприниматели через сервисы получают консультации маркетологов, чтобы в дальнейшем нарастить объем продаж. Начинающие бизнесмены активно пользуются сервисом «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» при участии банков Москвы. Партнеры сервиса предоставляют также юридическое сопровождение, бухгалтерское обслуживание и ведение электронного документооборота.

В 2023 году на сайт поступило больше 14 тысяч заявок на услугу «Проверка контрагентов». Благодаря сервису пользователь может оценить, насколько надежен будущий партнер, с которым запланирована сделка.

В прошлом году свыше 2,7 тысячи московских предпринимателей воспользовались городской гарантийной поддержкой. Ее общая сумма составила более 65 миллиардов рублей.

Бизнес Москва
12 января 2024, 10:20
Более 10 предметов мебели и техники вывезли по одной заявке благодаря московскому сервису
Freepik
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Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» избавил заказчика сразу от 13 предметов мебели и техники по одной заявке. Заказать услугу можно день в день, при этом за один раз можно отправить в утиль неограниченное количество вещей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С помощью сервиса можно отправить на переработку и экологичную утилизацию как крупные предметы - чугунные ванны, холодильники, пианино и автомобили, так и небольшие: мелкую бытовую технику и электронику, макулатуру, стул или тумбочку», - уточнил замглавы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Он добавил, что вторая крупная заявка требовала вывоза 11 предметов. В частности, заказчику нужно было избавиться от кресла, кухонного гарнитура, газовой плиты, чугунной ванны, шкафа, холодильника, деревянной двери, дивана, духового шкафа, стиральной машины и стенки.

Еще по пяти заявкам необходимо было вывезти по 10 предметов. Среди них - крупногабаритная бытовая техника, мебель, матрасы, электроника и мелкая бытовая техника.

Жители столицы могут отправлять в утиль ненужные вещи через удобный сервис. Для этого нужно подать заявку на сайте mos.ru.

В 2023 году специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» обработали 32,4 тысячи запросов, что значительно превысило показатель предыдущего года. Рост количества запросов составил 38%.

Москва

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