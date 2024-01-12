Коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве

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В мегаполисе работает снегоуборочная и погрузочная техника. По всей Москве с улиц и дворов вывозят снег, расчищают лотковые зоны и парковки.️ Представители комплекса призвали водителей быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.

Места проведения работ огородили сигнальными лентами и выставили специальные ограждения. Пешеходов попросили проявлять бдительность и не заходить за ограждения.

Синоптики спрогнозировали, что небольшой снег продолжит идти в пятницу. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», - говорится в сообщении.

Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам. Специалисты также чистят от снега и наледи крыши многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий и водосборные желоба.



