Коммунальщики Москвы повысят температуру батарей из-за похолодания
В связи с прогнозируемым похолоданием в системе централизованного теплоснабжения Москвы начали повышение температуры. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.
«Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до -8...-11 градусов», - сообщил глава КГХ Москвы Петр Бирюков.
Технологические режимы будут регулировать в зависимости от температуры воздуха. Изменения будут вносить заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировать данные будут диспетчерские службы в автоматическом режиме, основываясь на показателях температурных датчиков.
Накануне москвичей предупредили о гололедице в ночь на 16 ноября. Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.