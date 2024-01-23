23 января 2024, 13:55

Коммерческое помещение в центре Москвы выставили на торги

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Власти Москвы выставили на открытый аукцион по продаже коммерческое помещение в Басманном районе Москвы недалеко от станции метро «Бауманская». Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр расположено на втором этаже двухэтажного исторического здания в Басманном районе», - уточнил он.

Здание относится памятнику архитектуры «Комплекс жилой застройки XVIII–XIX веков „Главный дом усадьбы князей Гагариных - П. П. Кувшинникова - Поповых с флигелем“». Будущий владелец помещения будет обязан выполнять требования по сохранению объекта культурного наследия.

Цену определят на онлайн-аукционе 13 февраля на торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 1 февраля.

Ранее в Москве выставили на торги дом купца Крупенникова.

Аукционы Архитектура Москва
23 января 2024, 13:34
Москвичей пригласили посетить молодежную неделю на выставке «Россия»
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В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 24 по 28 января стартует молодежная неделя. Посетители узнают о проектах для молодых людей, волонтерстве и развитии карьеры, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке „Россия“ узнать о проектах для молодежи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мастер-классы по развитию актерского мастерства, импровизации и технике речи состоятся 24 января в 14:30. В 17:30 гости смогут освоить навыки ораторского мастерства и искусства аргументации, а также принять участие в интерактивной игре.

Тренинг от экспертов московского проекта «Вработе» запланировали на 25 января в 13:15. Его посвятили взаимодействию в команде. Послушать лекцию «Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры» можно будет в 17:30.

Презентация проектов, сервисов и курсов «Мосволонтера» состоится 26 января в 13:15. Профессиональные художники научат создавать индивидуальный дизайн футболки в 14:30.

Ознакомиться подробнее с программой можно на сайте и в соцсетях проекта «Молодежь Москвы».

Москва и Владивосток стали молодежными столицами России в 2024 году. Голосование провело Федеральное агентство по делам молодежи.

Молодежь Выставка-форум «Россия» Москва
23 января 2024, 10:51
Тоннель для подводного газопровода проложили в Москве
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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В Москве завершили строительство тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что реконструкцию газопровода, построенного в 1956 году и обеспечивающего старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1, начали в феврале 2023 года. Дюкер проложили по особой технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.

Завершение всех работ на подводном газопроводе запланировали на вторую половину 2024 года.

С 2018 года в Москве отремонтировали девять дюкеров высокого и среднего давления по программе реконструкции. Всего она включает 12 сооружений.

За 10 лет московские газопроводы оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорных устройств.

Строительство Петр Бирюков Москва
23 января 2024, 10:30
Религиозное искусство и интерактивные экспонаты. Музеи Москвы подготовили выставки на 2024 год
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В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«По количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из первых мест в мире - в нашем городе их более 450. Последние несколько лет, в том числе благодаря нацпроекту „Культура“, многие из них переживают второе рождение», - отметил он.

В этом году в Московском государственном объединенном музее заповеднике «Коломенское - Измайлово» можно будет увидеть 30 выставочных проектов. В частности, из Кижей привезут подлинные иконы северных часовен. Экспозиция «Кижи. Небесное послание» откроется 29 февраля.

Усадьба Измайлово 28 марта приглашает на выставку «Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ–XXI». Посетителям покажут, какие существуют формы керамики, а также произведения преподавателей и выпускников Строгановки разных поколений - с начала XX века до наших дней.

В музее-заповеднике «Царицыно» проведут реэкспозицию, посвященную 295-летию со дня рождения Екатерины II. В конце сентября пройдет выставка «Зеленые дворцы». Специально для нее построят сад-лабиринт.

В Московском музее современного искусства (ММОМА) в честь своего 25-летия представят выставочный проект «ММОМА - 25!». Гостям расскажут, как создавался музей и о направлениях его деятельности.

Итоги дней регионов России также подвели на Международной выставке-форуме «Россия». Москва получила награду в специальной номинации «За гостеприимство».

Выставки Музеи Сергей Собянин Москва
23 января 2024, 09:59
Более 11 тысяч детенышей родились в Московском зоопарке за 10 лет
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За последние десятилетие в Московском зоопарке на свет появилось больше 11 тысяч детенышей. Команда специалистов зоосада занимается сохранением видов животных в неволе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В 2014 году в зоопарке появились на свет 824 детеныша, а последние четыре года у нас рождается не менее 1,4 тысячи разных животных в год. Эти цифры - результат грамотной и слаженной работы ветеринаров и специалистов по уходу», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, зоологи создают для животных условия, близкие к естественным. В частности, следят за температурой и уровнем влажности в вольерах и инкубаторах, контролируют питание. Это позволяет размножатся даже тем видам, которые плохо дают потомство в неволе. Например, лучистая черепаха, лесной дракон, гвинейский турако.

За 10 лет в Московском зоопарке наблюдали несколько всплесков рождаемости детенышей редких животных. Спустя год в зоосаде на свет появился птенец кафрского рогатого ворона. Размножения этих птиц в зоопарке добивались на протяжении 20 лет.

Четыре года назад в зоосаде впервые за 15 лет стала мамой редкая мартышка диана. Также родились два птенца краснокнижной африканской птицы - гвинейского турако. Зоологи выкармливали их вручную, так как они были очень слабы.

За 2023-й в Московском зоопарке родились 1500 детенышей. Среди них - панды, капибары, пингвины и многие другие.

Животные Зоопарки Москва

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