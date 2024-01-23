Коммерческое помещение в центре Москвы выставили на торги

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В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 24 по 28 января стартует молодежная неделя. Посетители узнают о проектах для молодых людей, волонтерстве и развитии карьеры, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке „Россия“ узнать о проектах для молодежи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мастер-классы по развитию актерского мастерства, импровизации и технике речи состоятся 24 января в 14:30. В 17:30 гости смогут освоить навыки ораторского мастерства и искусства аргументации, а также принять участие в интерактивной игре.

Тренинг от экспертов московского проекта «Вработе» запланировали на 25 января в 13:15. Его посвятили взаимодействию в команде. Послушать лекцию «Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры» можно будет в 17:30.

Презентация проектов, сервисов и курсов «Мосволонтера» состоится 26 января в 13:15. Профессиональные художники научат создавать индивидуальный дизайн футболки в 14:30.

Ознакомиться подробнее с программой можно на сайте и в соцсетях проекта «Молодежь Москвы».

Москва и Владивосток стали молодежными столицами России в 2024 году. Голосование провело Федеральное агентство по делам молодежи.