29 ноября 2023, 17:16

Команда из Москвы взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

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Сборной Москвы удалось выиграть 215 наград на всероссийском чемпионате «Профессионалы». Команда стала лидером медального зачета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что москвичи взяли 150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых медалей. В том числе, 36 медалей сборная завоевала на финальных состязаниях в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких», - подчеркнул глава города.

Он добавил, что в чемпионате приняли участие лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий, продемонстрировав свое профессиональное мастерство. В этом году в финал вышли 687 участников из 62 регионов страны. Москву представляли 177 человек.

Конкурсанты бились за победу в 48 компетенциях. В частности, они показывали свои навыки в 3D-моделировании для компьютерных игр, обслуживании и ремонте оборудования релейной защиты и автоматики, изготовлении прототипов и электромонтаже.

В конце испытаний провели корпоративный зачет, во время которого молодые специалисты выступили за индустриальных партнеров - «Ростех», «Роскосмос», МПО имени Румянцева. В нем сборная из Москвы получила 16 медалей.

Московские газовики также завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке в Китае. Столичные специалисты и раньше возвращались домой с наградами с мирового первенства.

Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
29 ноября 2023, 15:27
«Выдающийся актер». Собянин поздравил с днем рождения Евгения Миронова
РИА «Новости»
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Актеру Евгению Миронову 29 ноября исполнилось 57 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил именинника с торжеством.

«Выдающийся актер, вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваша богатая фильмография - это воплощение таланта, профессионализма, трудолюбия и преданности искусству», - написал он в поздравительной телеграмме.

Глава города назвал театр Наций, которым руководит Миронов, ведущей культурной площадкой Москвы, где совмещают уважение к традициям с творческими экспериментами.

Евгений Миронов родом из Саратова. В 1982-м он начал обучение в Саратовском театральном училище. Спустя четыре года его зачислили в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Пройдя испытательный срок, Миронова сразу перевели на второй курс. В 1990 году началась карьера в Московском театре-студии под руководством Табакова. На счету актера такие спектакли, как «Обыкновенная история», «Матросская тишина» и «Звездный час по местному времени».

Творческий путь в кино Миронов начал в 1988-м, сыграв в картине Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Популярность и признание ему принесла главная роль в фильме Валерия Тодоровского «Любовь».

Московский областной театр драмы и комедии , расположенный в Ногинске, запускает новый проект для зрителей с проблемами зрения. Здесь начнут показывать спектакли с тифлокомментированием, и первый из них состоится уже 3 декабря.

Актеры Сергей Собянин Москва 2023
29 ноября 2023, 15:07
Более 500 видов рыбы представили на рынке «Москва — на волне»
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В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы открыли специализированный рынок «Москва — на волне». Покупатели смогут там приобрести свыше 500 наименований рыбы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы открыли специализированный рынок «Москва - на волне». Покупатели смогут там приобрести свыше 500 наименований рыбы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Во многих городах мира есть крупные рыбные рынки, которые пользуются у жителей большой популярностью. Мы решили открыть первый такой мега-рынок в Москве - на Новоухтомском шоссе, 2а», - уточнил он.

Глава города отметил, что более 30 отечественных компаний представили на выбор посетителям широкий ассортимент живой, охлажденной, свежемороженой, вяленой и копченой продукции из трех океанов и 13 морей.

На рынке запустили собственное производство. Работники цеха готовят маринады по эксклюзивным рецептам, полуфабрикаты, консервы. На площадке с фудкортом, рассчитанным на 126 гостей, открыли рестораны. Там можно попросить поваров приготовить блюда из купленной на рынке рыбы.

Эксперты также заявили, что выловленная в России рыба ценится выше чилийской. Например, отечественный лосось занимает первое место в мировом рейтинге.

Сергей Собянин Продукты Москва 2023
29 ноября 2023, 14:11
Москвичам рассказали о программе акции «День без турникетов» в декабре
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 200 площадок присоединятся к акции «День без турникетов» с 7 по 9 декабря в Москве. Жители и гости столицы смогут побывать на заводе ювелирных часов, на производстве роботов и научатся создавать елочные украшения, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«Участниками проекта в декабре станут больше 200 столичных площадок. Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства», - уточнила она.

Предприятие по изготовлению ювелирных часов подготовило экскурсию по своим цехам. Посетителям покажут весь производственный процесс: от переплавки драгоценного металла до упаковки готового продукта.

Мастера мануфактуры ватной игрушки приглашают на мастер-класс по изготовлению елочных изделий. Гости также смогут узнать о музее компании, коллекции которого насчитывают сотню уникальных старинных кукол, примеров картонажа и дореволюционного декора.

Производитель ароматической продукции покажет посетителям, как создаются свечи, диффузоры и натуральные саше. Представители московского отеля ознакомят гостей со схемой открытия гостиничного бизнеса. Интернет-магазин расскажет особенности подбора идеального растения для дома и офиса.

В Москве проведут также экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу № 1. Посетителям покажут оснащение клиники и иммерсивное шоу.

Выставки Экскурсии Бизнес Москва 2023
29 ноября 2023, 13:43
Территорию возле кластера «Ломоносов» благоустроили в Москве
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Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. О благоустройстве территории рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение», - сообщил он.

Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453. Там разместили более 30 фонарей и почти 40 уличных торшеров. На нерегулируемых пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения.

Строители обновили примерно 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 8,2 тысячи «квадратов» на проезжей части, оборудовали 120 парковок и разбили 2,6 тысячи квадратных метров газона.

В следующем году власти планируют включить во второй этап работ Проектируемые проезды № 1190 и № 1194. Они соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром. После благоустройства пешеходы и автомобилисты смогут удобно добираться к станциям метро «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

Кроме улиц, в Москве в этом году обновили почти 80 вокзалов на МЦК и МЦД. Работы провели согласно новому стандарту.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков

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