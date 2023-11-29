Команда из Москвы взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Он уточнил, что москвичи взяли 150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых медалей. В том числе, 36 медалей сборная завоевала на финальных состязаниях в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких», - подчеркнул глава города.

Он добавил, что в чемпионате приняли участие лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий, продемонстрировав свое профессиональное мастерство. В этом году в финал вышли 687 участников из 62 регионов страны. Москву представляли 177 человек.

Конкурсанты бились за победу в 48 компетенциях. В частности, они показывали свои навыки в 3D-моделировании для компьютерных игр, обслуживании и ремонте оборудования релейной защиты и автоматики, изготовлении прототипов и электромонтаже.

В конце испытаний провели корпоративный зачет, во время которого молодые специалисты выступили за индустриальных партнеров - «Ростех», «Роскосмос», МПО имени Румянцева. В нем сборная из Москвы получила 16 медалей.

Московские газовики также завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке в Китае. Столичные специалисты и раньше возвращались домой с наградами с мирового первенства.