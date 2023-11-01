Количество проводимых экстренных операций в Москве возрастет на четверть

Он уточнил, что в начале года заработал флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, весной - в НИИ СП имени Склифосовского, а в сентябре открыли - в ГКБ № 15 имени Филатова. С момента их запуска хирургам удалось провести примерно 15 тысяч экстренных операций.

«Это стало возможным благодаря тому, что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи», - отметил Собянин.

В частности, теперь больше операций проводят малоинвазивными методами, в том числе лапароскопическим. Появились палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения. Кроме того, каждый центр оснастили современным оборудованием и уникальными гибридными операционными. Также специалисты выработали выверенную медлогистику от момента поступления экстренного пациента до доставки его в операционную.

Глава города добавил, что строители приступили к возведению дополнительных флагманских центров - в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова. Помимо этого, планируют реконструировать приемные отделения в 11 городских стационарах.

Ранее врачи московской больницы имени Иноземцева спасли 70-летнюю женщину , которая проглотила рыбью кость длиной в три сантиметра. Благодаря своевременному обращению к медикам удалось избежать осложнений.