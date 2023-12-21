21 декабря 2023, 11:34

Количество осадков в Москве превысило декабрьскую норму

РИА «Новости»
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В этом году в Москве выпало большое количество снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На остальной части Москвы уровень осадков уже превысил месячную норму более чем на 20%, отметила метеоролог Татьяна Позднякова. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы осадков - семь миллиметров.

В центре города высота снега к настоящему моменту составила 22 сантиметра, на северо-западе, в районе Тушино, она достигла 27 сантиметров. В Подмосковье лидером по высоте сугробов осталась Коломна - там зафиксировали 33 сантиметра снега.

В четверг и пятницу снег будет убывать из-за потепления , однако уже в субботу начнется снегопад. К утру воскресенья, когда в столицу придет небольшой мороз от -1 до -4 градусов, высота сугробов сможет достигнуть 25-30 см.

В последние декабрьские дни ожидается небольшой снег, температура будет ниже нуля. К Новому году в Москве снежный покров сможет быть на 60-70% выше нормы, достигая в высоту 27-32 сантиметров.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
20 декабря 2023, 18:29
Москвичам рассказали, как благоустроят промзону Южный порт
Сайт мэра и правительства Москвы
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На месте бывшей промзоны «Южный порт» в Москве благоустроят более 25 гектаров зеленых территорий. В будущем жилом районе также появятся аллеи и скверы с сотней видов растений. Об этом рассказал первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«У жителей этого района будет одна из самых зеленых территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», - уточнил он.

Кроме того, у береговой линии появятся променады, площадки с фонтанами и лужайка для пикников. В зеленых зонах высадят герани, гортензии, вишни, клены, липы и другие растения. Озеленение дополнят арт-объекты, уникальная инфраструктура и многофункциональные пространства.

Также на территории парка создадут искусственную реку, которая будет наполняться водой только во время дождя. Вокруг обустроят зоны для отдыха, тематические детские и спортивные площадки. Помимо этого, здесь появятся сад камней, территория с теплицами и грядками и амфитеатр для просмотра кино под открытым небом.

В Москве планируют реализовать почти 200 проектов по программе комплексного развития территорий. Благодаря ей на месте бывших промзон появятся современные городские кварталы.

Благоустройство Строительство Москва 2023
20 декабря 2023, 16:28
Более трех тысяч москвичей получили жилье по реновации в ноябре
Сайт мэра и правительства Москвы
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Равнозначные квартиры по программе реновации в ноябре получили более 3,3 тысяч москвичей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тысячи горожан», - сообщил он.

Так, в Западном административном округе в новое жилье уже переехали почти 900 человек, в Юго-Восточном приблизительно 800 москвичей, более 400 - в Северо-Восточном.

На первых этажах новостроек открыли 40 центров, где предоставляются бесплатные консультации и помощь в подготовке необходимых для переезда бумаг.

За 2023 год 36,5 тысячи москвичей начали процедуру переселения в рамках программы реновации. С начала программы в 2017 году в новые квартиры переехали свыше 143 тысяч человек.

Во время прошедшего сегодня ежегодного отчета перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы реализации программы реновации ускорятся.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
20 декабря 2023, 14:40
Экспозицию, посвященную Дальнему Востоку, открыли в московском метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на станции метро «Выставочная» открыли экспозицию «Мы — Дальний Восток». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

На выставке представили мультимедийные экспозиции и стенды дальневосточных регионов, которые показали на Международной выставке-форуме «Россия на ВДНХ. Ее посвятили достижениям в экономической и социальной сфере, а также знаковым промышленным и инфраструктурным проектам.

«Пассажиры смогут увидеть людей, которые живут, учатся и работают в тех удивительных местах, и поближе познакомиться с Дальним Востоком», - поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Стенды расскажут о камчатских вулканах, якутских мифах и чукотской природой. Посетители также узнают о золотодобыче в Магаданской области, пройдут по «Тропе леопарда» в Приморском крае и совершат путешествие по Байкалу в павильоне Республики Бурятии.

Фотовыставку на станции «Выставочная» организовали в рамках ежегодных Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Она будет открыта до 9 января.

Ранее в Москве открыли благотворительную фотовыставку «Добрая елка». Жители столицы смогут исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций.

В Москве на станции метро «Выставочная» открыли экспозицию «Мы - Дальний Восток». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Метро Дальний Восток Москва 2023
20 декабря 2023, 13:25
Высота снежного покрова уменьшилась в Москве еще на семь сантиметров
РИА «Новости»
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Объем снега в Москве за день уменьшился еще на семь сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, под воздействием теплых ветров с Атлантики выпавший в Москве снег в течение последних суток стал таять.

«На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на семь сантиметров и составляет 24 сантиметра, однако это по-прежнему выше климатической нормы этого дня (15 сантиметров)», - уточнил Леус.

Кроме того, на метеостанции у Московского государственного университета высота снега уменьшилась еще сильнее - на восемь сантиметров, до 31.

Однако оттепель в столице закончится к выходным. На смену ей придут морозы: пойдет снег, давление опустится до рекордно низких значений, а воздух остынет до -7 градусов.

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