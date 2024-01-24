24 января 2024, 10:51

Количество наименований в каталоге московского портала поставщиков превысило 2,5 миллиона

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На протяжении пяти лет каталог товаров портала поставщиков помогает заказчикам быстро находить интересующую их продукцию. Количество наименований в нем уже превысило отметку в 2,6 миллиона. Поставщики с помощью сервиса привлекают больше клиентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ежедневно в каталог добавляется до трех тысяч новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысяч категорий», - уточнил он.

Глава города пояснил, что ежегодно для удобства пользователей каталог дорабатывают. В частности, разработчики расширяют его функционал. К примеру, теперь можно следить за динамикой цен в режиме реального времени, сравнивать выбранные товары, а с помощью встроенного API-сервиса каталог можно скачать в удобном формате.

Каталог также оснастили искусственным интеллектом. Нейросети в считанные секунды по загруженному снимку товара могут определить его категорию и найти похожие варианты.

Собянин отметил, что в 2024 году специалисты запустят инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу. В сервис добавят возможность искать позиции по тегам, а также появится вкладка «Комплектующие» в карточках товаров и раздел московской продукции.

Ранее итоги внедрения ИИ в жизнь города подвели в Москве. На протяжении 10 лет власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.

Бизнес Сергей Собянин Технологии Москва
24 января 2024, 10:29
Около 1120 олимпийских бассейнов в сутки. Москвичам рассказали о снабжении столицы водой
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Четыре станции водоподготовки — Западная, Рублевская, Восточная и Северная — поставили в Москву и область 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Четыре станции водоподготовки - Западная, Рублевская, Восточная и Северная - поставили в Москву и область 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежедневно в городскую распределительную сеть поступало в среднем 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, или около 1120 олимпийских бассейнов», - рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Таким образом, водой обеспечили свыше 15 миллионов человек - почти каждого десятого россиянина.

Специалисты четырех станций очищают воду в несколько этапов: осветляют, фильтруют и обеззараживают. При этом технологии и оборудование постоянно модернизируют. Например, в столице первыми в стране начали использовать мембранное фильтрование. Станции водоподготовки внедрили озонирование с сорбцией на активированном угле.

Перед подачей воды в мегаполис на станциях в нее добавляют гипохлорит натрия для защиты от бактерий и микроорганизмов при транспортировке.

За год в Москве провели более трех миллионов исследований качества воды. Ее состояние проверяют по 184 показателям.

Петр Бирюков Москва
24 января 2024, 09:56
ИИ научили отвечать еще на 100 вопросов в московском контакт-центре
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В общегородском контакт-центре Москвы обучили искусственный интеллект отвечать на 100 новых вопросов. Бот самостоятельно стал обрабатывать 50% звонков на горячих линиях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков», - уточнил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он отметил, что ИИ позволяет москвичам быстро получить по телефону информацию и даже некоторые сервисы. Благодаря этому у операторов появляется больше времени, чтобы помочь горожанам решить сложные вопросы.

В прошедшем году голосового помощника обучили новым сценариям на четырех горячих линиях, а также применили новую модель женского синтезированного голоса, близкого к к реальному.

Базу знаний расширили боту на горячей линии единой справочной службы правительства Москвы. ИИ сможет подсказать о начислениях в едином платежном документе, как оформить или заменить водительские права. Электронный консультант предоставит информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта. Он также сформирует заявку на устранение неполадок по части ЖКХ.

ИИ также облегчит работу московским специалистам лабораторной службы. Нейросети помогут выявить доброкачественные и злокачественные изменения клеток.

Искусственный интеллект Технологии Москва
24 января 2024, 09:34
Москвичам пообещали оттепель в среду
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В Москве 24 января будет тепло и облачно. Столбики термометра поднимутся до плюс двух градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона с температурным фоном на семь градусов выше климатической нормы. Из-за потепления будет пасмурно, видимость на дорогах ухудшится.

Метеоролог уточнил, что в Москве ожидается облачная погода, дымка, местами возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 0… 2 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от -2 до 3 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Оттепель сохраниться и в четверг. В пятницу произойдет смена барических образований , начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
24 января 2024, 09:08
Ефимов: торгово-деловой комплекс возведут в ТиНАО по городской программе
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Новый торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи квадратных метров появится в поселении Рязановском в ТиНАО. Объект построят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Разрешение на строительство многофункционального офисного центра в Рязановском получила группа «Самолет».

«На земельном участке площадью два гектара в деревне Остафьево появится трехэтажный торгово-деловой комплекс. Здесь создадут около 250 рабочих мест. Объект площадью 16,9 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2025 году», - рассказал Ефимов.

Многофункциональный комплекс станет деловым и досуговым центром района. В здании разместят офисные помещения, откроется фуд-корт.

«На первом и втором этажах комплекса предусмотрено размещение предприятий общественного питания, на третьем расположатся офисы. Здание оборудуют выходом на крышу первого этажа, где в теплое время года откроют летние веранды», - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Площадь открытых общественных пространств на кровлях здания составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Для удобства посетителей в комплексе установят эскалаторы и лифты, которые позволят подняться на верхние этажи. Рядом с торгово-деловым центром появится наземный гостевой паркинг на 214 мест.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для возведения жилых домов, если он дополнительно вложит деньги в строительство объекта, где создадут новые рабочие места.

Вначале программа была нацелена на возведение только промышленных объектов и офисов, но впоследствии список серьезно расширился. Теперь инвесторы могут получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры. Также в перечень включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, гостиницы, предприятия общепита, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные объекты.

В программу внесли изменения, дающие возможность повышать объем преференций. Если инвестор обязуется построить объект в сжатые сроки, ему полагается увеличенная льгота. Если сократить время создания мест приложения труда на полгода-год, льгота повысится на 5%, более одного года - на 10%.

Стать участниками программы могут не только девелоперы, планирующие реализацию проекта, но и компании, которые уже возводят жилье в столице. Земельные участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах города. Завки от застройщиков на участие в программе принимают через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Строительство Недвижимость Москва

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