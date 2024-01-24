Количество наименований в каталоге московского портала поставщиков превысило 2,5 миллиона

«Ежедневно в каталог добавляется до трех тысяч новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысяч категорий», - уточнил он.

Глава города пояснил, что ежегодно для удобства пользователей каталог дорабатывают. В частности, разработчики расширяют его функционал. К примеру, теперь можно следить за динамикой цен в режиме реального времени, сравнивать выбранные товары, а с помощью встроенного API-сервиса каталог можно скачать в удобном формате.

Каталог также оснастили искусственным интеллектом. Нейросети в считанные секунды по загруженному снимку товара могут определить его категорию и найти похожие варианты.

Собянин отметил, что в 2024 году специалисты запустят инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу. В сервис добавят возможность искать позиции по тегам, а также появится вкладка «Комплектующие» в карточках товаров и раздел московской продукции.

Ранее итоги внедрения ИИ в жизнь города подвели в Москве. На протяжении 10 лет власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.