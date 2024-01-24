Ключевой этап возведения путепровода через Кантемировскую улицу завершили в Москве

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«Сейчас ведется бетонирование пространства между балками пролетного строения путепровода через Кантемировскую улицу, который обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром», - уточнил он.

Заммэра добавил, что сооружение станет седьмым путепроводом на первом участке Южной рокады. Еще на двух таких объектах продолжаются монтажные работы, а на другом укладывают асфальт.

Кроме того, для пешеходов возведут три подземных перехода на Кантемировской улице. Также прилегающую территорию благоустроят, озеленят и создадут тротуары.

Ранее в эксплуатацию сдали три путепровода. Дорога основного хода первого участка Южной рокады составит 2,77 километра.

Всего в 2024 году в Москве планируется построить около 100 километров дорог.