24 января 2024, 14:02

Ключевой этап возведения путепровода через Кантемировскую улицу завершили в Москве

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В Москве завершили монтаж пролетного строения путепровода на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляровского переулка. Его длина составила около 65 метров, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Сейчас ведется бетонирование пространства между балками пролетного строения путепровода через Кантемировскую улицу, который обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром», - уточнил он.

Заммэра добавил, что сооружение станет седьмым путепроводом на первом участке Южной рокады. Еще на двух таких объектах продолжаются монтажные работы, а на другом укладывают асфальт.

Кроме того, для пешеходов возведут три подземных перехода на Кантемировской улице. Также прилегающую территорию благоустроят, озеленят и создадут тротуары.

Ранее в эксплуатацию сдали три путепровода. Дорога основного хода первого участка Южной рокады составит 2,77 километра.

Всего в 2024 году в Москве планируется построить около 100 километров дорог.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
24 января 2024, 13:52
Число контрактов с зарубежными представителями туротрасли выросло втрое в Москве
РИА «Новости»
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Москва в прошлом году в три раза больше заключила контрактов с зарубежными представителями туристической отрасли, чем годом раньше. Всего в 2023-м провели девять тысяч деловых переговоров с руководством гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбай и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур», - уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, столичным компаниям впервые удалось наладить сотрудничество в Бахрейне, Катаре и Иране. К примеру, во время поездки в Индонезию российский и местный туроператоры заключили контракт о совместной работе. Первые групповые туры по соглашению начнут формировать в феврале.

Заммэра добавила, что столичные компании готовили презентации с учетом каждого региона и портретом местного туриста.

Бизнес-миссии позволили участвовать в новых международных проектах. Весной Москва и индийская ассоциация MICE-агентств (NIMA) подписали меморандум о взаимопонимании, по которому создали программу подготовки амбассадоров столицы в Индии. Первые 50 участников уже прошли обучение.

В Москве за прошлый год также на четверть увеличилось число специалистов в области туризма. Сейчас каждый 14-й сотрудник занят в этой сфере.

Туризм Бизнес Москва
24 января 2024, 13:10
Выставку юных художников открыли в Москве
Freepik
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В Москве открыли выставка работ воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю». Посетить ее можно 3 февраля в выставочном зале Московского союза художников, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«В экспозицию вошло порядка 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из 10 творческих учебных заведений столицы», - уточнила она.

На выставке также можно найти пейзажи, натюрморты, картины с историческими сюжетами, эскизы арт-объектов и изделия из керамики. Экспозицию приурочили к объявленному в России Году семьи.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты мэра в области культуры и искусства. Конкурс охватит 33 категории творческих направлений.

Выставки Дети Художники Москва
24 января 2024, 12:48
Высота сугробов в Москве достигла 42 сантиметров
Телеканал «360»
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В Москве за сутки подросли сугробы на три сантиметра. Таким образом, высота снежного покрова достигла 42 сантиметров, сообщили главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, во вторник днем больше всего выпало снега в Зеленограде. В ночные часы самый обильный снегопад прошел в Южном и Юго-Восточном округах столицы, куда сместился атмосферный фронт.

Позднякова добавила, что в среду утром на метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы высотой в 42 сантиметра.

«В итоге норма по снегу в Москве превышена на 170%», - подчеркнула она.

Синоптик уточнила, что на Балчуге суточный прирост снега составил четыре сантиметра и высота снежного покрова достигла 39 сантиметров.

Также Позднякова предположила, что до конца месяца сугробы подрастут еще примерно на четыре сантиметра.

Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. В течение дня также пройдет очистка от снега и наледи крыш домов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
24 января 2024, 10:51
Количество наименований в каталоге московского портала поставщиков превысило 2,5 миллиона
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На протяжении пяти лет каталог товаров портала поставщиков помогает заказчикам быстро находить интересующую их продукцию. Количество наименований в нем уже превысило отметку в 2,6 миллиона. Поставщики с помощью сервиса привлекают больше клиентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ежедневно в каталог добавляется до трех тысяч новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысяч категорий», - уточнил он.

Глава города пояснил, что ежегодно для удобства пользователей каталог дорабатывают. В частности, разработчики расширяют его функционал. К примеру, теперь можно следить за динамикой цен в режиме реального времени, сравнивать выбранные товары, а с помощью встроенного API-сервиса каталог можно скачать в удобном формате.

Каталог также оснастили искусственным интеллектом. Нейросети в считанные секунды по загруженному снимку товара могут определить его категорию и найти похожие варианты.

Собянин отметил, что в 2024 году специалисты запустят инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу. В сервис добавят возможность искать позиции по тегам, а также появится вкладка «Комплектующие» в карточках товаров и раздел московской продукции.

Ранее итоги внедрения ИИ в жизнь города подвели в Москве. На протяжении 10 лет власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.

Бизнес Сергей Собянин Технологии Москва

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