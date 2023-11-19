19 ноября 2023, 11:27

Клуб проректоров помог провести для московской молодежи конкурсы, фестивали и встречи

Сайт мэра и правительства Москвы
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Клуб проректоров помог провести в Москве конкурсы, фестивали и встречи для молодежи. Представители сообщества разработали планы мероприятий, приняли участие в их организации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Взаимодействие с университетами позволяет нам находиться в постоянном контакте с важной частью нашей целевой аудитории - активной молодежью города», - уточнила глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

По ее словам, московский клуб проекторов позволяет молодежи быть в курсе возможностей, предоставляемых городом.

В 2023-м клуб под кураторством проектного офиса «Молодежь Москвы» при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики участвовал в проведении многих студенческих мероприятий.

Сотрудники проектного офиса способствуют выявлению и реализации потребностей молодежи. Для студентов запустили 10 проектов, организовали свыше 2,5 тысячи мероприятий, которые собрали более 1,5 миллиона участников.

Столичному пространству «Молодежь Москвы» исполнился год. За это время более 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет воспользовались сервисами этого пространства.

Молодежь Москва 2023
19 ноября 2023, 12:39
Гостиницы и офисы появятся в части бывшей промзоны Южного порта в Москве
Фото: Mka.mos.ru
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На месте участка бывшей промзоны Южного порта планируют возвести 935,5 тысячи квадратных метров деловой общественно-деловой недвижимости. Проект планировки территории уже одобрили, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе», - уточнил он.

Заммэра отметил, что территорию Южного порта активно развивают, поэтому построенная недвижимость будет востребована в районе и городе.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, деловые объекты возведут на площади 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом.

«На этой территории предусмотрено возведение около 450 тысяч квадратных метров производственных площадей и 487 тысяч - общественной застройки», - пояснила она.

Княжевская добавила, что такой масштаб строительства позволит создать в районе активную городскую среду и новые рабочие места.

В Западном округе Москвы также приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности.

Строительство Москва 2023
19 ноября 2023, 11:49
Medtech.moscow признали самым массовым и популярным лекторием в России
Сайт мэра и правительства Москвы
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Всероссийская премия «За верность науке» признала Medtech.Лекторий самым массовым и популярным лекторием в стране. Проект создали, чтобы оперативно внедрять в клиническую практику инновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что летом в Medtech.Лектории провели 25 выступлений именитых научных деятелей и разработчиков стартапов со всех уголков России. Они делились знаниями и опытом в медицинской сфере.

В лектории обсудили современные разработки лекарственных препаратов, внедрение ИИ и знаний о генетике в лечении пациентов. Примерно тысяча человек очно и 2,5 миллиона в онлайн-режиме прослушали лекции.

Искусственный интеллект позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям.

Искусственный интеллект Медицина Сергей Собянин Технологии Москва 2023
19 ноября 2023, 10:57
Около миллиона популярных услуг загсов оказали сотрудники МФЦ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Работники столичных центров «Мои документы» предоставили примерно миллион наиболее востребованных услуг загсов. Больше всего пользовалось спросом получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во всех офисах МФЦ в течение двух лет горожане получают различные услуги загсов. В частности, там регистрируют браки, выдают повторные документы, подают заявления о внесении изменений в записи актов о рождении, оформляют разводы.

Пилотный проект услуг загсов запустили в мае 2021-го в 41 районном центре и шести флагманских офисах «Мои документы». К ноябрю они появились во всех центрах госуслуг.

Самым востребованным стал центр в Тверском районе - там оказали услуги загсов свыше 18 тысяч раз. На втором месте оказался офис «Мои документы» в Митине с более чем 17 тысячами заявок. Третье место досталось центру госуслуг в Выхино-Жулебине - почти 17 тысяч обращений.

Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса. Они заняли первое место в двух номинациях - «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».

МФЦ Москва 2023
19 ноября 2023, 10:31
Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии и мастер-классы в музей Паустовского
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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Музей Константина Паустовского отметит свое 48-летие бесплатными экскурсиями и мастер-классами. Гости смогут узнать, как жил и творил писатель, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В честь дня рождения музея 25 и 26 ноября организаторы подготовили праздничную программу. Посетителям представят экскурсии по постоянной экспозиции, выставки и другие события.

Семейную интерактивную программу «Музейные истории о старинных вещах» проведут 25 ноября. В субботу запустят акцию «Поздравление музею», ее участники запишут видеопоздравление и получат подарки. Ролик появится на официальных страницах музея в соцсетях. Акция будет проходить в течение двух дней.

В музее 26 ноября откроют творческую мастерскую «Заботливый цветок». Посетителям предложат пройти флористический мастер-класс и создать общую открытку для музея.

В Москве 23 ноября также состоится открытие выставки «Медицина пушкинской поры». Посетители смогут до 21 января 2024-го ознакомиться с портретами, инструментами и научными трудами.

Выставки Музеи Москва 2023

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